По мнению суда установка ГБО в автомобиль является переоборудованием, соответственно такие изменения следует согласовывать с сервисным центром МВД. Проще говоря – регистрировать ГБО.

Если год назад регистрация ГБО в Сервисном центре МВД обходилась примерно в 600 гривен и занимала около часа времени, то сейчас для регистрации ГБО, кроме этого, нужно получить “сертификат”, который стоит около 3000 гривен. На его получение можно потратить даже целый рабочий день.

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Конечно при таких обстоятельствах желающих официально оформлять установку ГБО выявилось немного, и большинство водителей ездит без внесения соответствующих изменений в регистрационные документы. Однако полиция считает такую эксплуатацию авто – нарушением, и выписывает штрафы.

Водитель установил на автомобиле газобаллонное оборудование. Эти действия водитель не согласовывал в сервисном центре МВД. Водитель считал, что установка этого оборудования не привела к изменению полной массы и ее распределению по осям, размещению центра тяжести, типа двигателя, его веса и мощности.

Во время остановки автомобиля полицией, инспектор выявил факт несогласованного с МВД переоборудования и вынес постановление о наложении штрафа в размере 340 грн на основании ч. 1 ст. 121 КУоАП.

Считая такое постановление противоправным, водитель обратился с иском в суд. В иске водитель не отрицал, что установил ГБО. Однако подчеркивал, что установка ГБО не является переоборудованием и не требует согласования с МВД.

Рассматривая дело, суд учел, что в соответствии с пунктом 31.1 ПДД техническое состояние транспортных средств и их оборудование должны соответствовать требованиям стандартов, касающихся безопасности дорожного движения.

При этом, в соответствии с п. п."а" п. 31.3 ПДД запрещается эксплуатация транспортных средств в случае их переоборудования с нарушением требований стандартов, касающихся безопасности дорожного движения.

В свою очередь, п. п."б" п. 32.2 ПДД установлено, что переоборудование транспортных средств согласовывается с территориальными органами по предоставлению сервисных услуг МВД.

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Частью 1 статьи 32 Закона украины № 3353-XII установлено, что переоборудование транспортных средств, то есть изменение параметров конструкции транспортных средств, путем установки специального оборудования, не предусмотренного нормативно-технической документацией на данное транспортное средство, должно отвечать правилам, нормативам и стандартам.

В соответствии с ч. 4 ст. 32 Закона №3353-XII переоборудование, приведшее к изменению учетных данных механического транспортного средства, должно быть отражено в его регистрационных документах.

Постановлением КМУ от 31.01.1992 года №47 утвержден образец свидетельства о регистрации транспортного средства, где предусмотрена графа Тип топлива р. 2.

В соответствии с пунктом 1 Порядка переоборудования транспортных средств, утвержденного Постановлением КМУ от 21.07.2010 №607, переоборудованием транспортных средств является установка специального оборудования не предусмотренного нормативно-технической документацией, что приводит к изменению полной массы и ее распределению по осям, размещению центра тяжести, типа двигателя, его веса и мощности, в частности для работы на газовом моторном топливе и альтернативных видах жидкого и газового топлива.

С учетом указанного, суд исследовал, что установка газобаллонного оборудования на автомобиль считается переоборудованием. Поэтому оно должно быть согласовано с сервисным центром МВД. Переоборудование автомобиля для работы на другом типе топлива, по мнению суда, должно быть вписано в свидетельство о регистрации автомобиля (Дело № 940/530/21).

Учитывая данные обстоятельства, суд пришел к выводу, водитель должен был согласовать установку ГБО с сервисным центом МВД. В дальнейшем водитель должен был внести соответствующие изменения в свидетельство о регистрации автомобиля по типу топлива. Несмотря на то, что водитель этого не сделал, суд признал наложенный на водителя штраф законным!