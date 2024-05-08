Нардеп Марьян Заблоцкий сообщил, что под правкой об аннулировании повторной сертификации при растаможке автомобилей уже подписались 54 депутата.

Закон о растаможке автомобилей в Дії был принят Верховной Радой в первом чтении, и сейчас готовится к окончательному одобрению. В процессе подготовки к нему нардепы подают правки, одна из них – об отмене сертификации автомобилей при регистрации, которую подал депутат Марьян Заблоцкий.

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"Рекордные 54 депутата подписались под предложенной мной поправкой, которая ликвидирует сертификацию авто и спецтехники, – пишет в заметке в соцсети Марьян Заблоцкий. – Подаем ее к законопроекту о растаможивании авто в Дии". Кто следит за этой моей борьбой, тот знает, что это уже третий мой "подход". На этот раз шансы значительно выше, однако мне противостоят на хорошо организованные и очень богатые рэкетиры. Что и неудивительно, потому что подобный "бизнес" на нас с вами просто заоблачно прибыльный".

Нардеп уверен, что фактически процедура так называемой сертификации автотранспорта и ГБО в Украине отсутствует: просто штампуют бумажки. А это абсолютно не влияет на безопасность на дорогах.

На этот раз Заблоцкий ждет публичной поддержки этой правки от Минцифры. Без нее он и многие мои коллеги за закон во втором чтении голосовать не собирается.

Отмена сертификации при первой постановке на учет ввезенного из-за границы автомобиля вполне логична именно в законе о растаможке в "Дії". Ведь даже если рассчитать и оплатить таможенные платежи за автомобиль можно будет через приложение, то по нынешнему порядку для регистрации этого авто и получения украинских номерных знаков все равно придется обращаться в соответствующие органы за сертификатом соответствия. А это уже противоречит идее "растаможки в смартфоне".

Нардеп предлагает признавать сертификаты соответствия, которые были выданы за рубежом заводом-производителем автомобиля или другими соответствующими органами, которые имеют право выдавать такие сертификаты. Если же такого сертификата нет, тогда уже нужна будет проверка в Украине. Правда, механизма получения подтверждения этих сертификатов из-за рубежа пока нет.

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