Як оформити переобладнання авто

Деякі автовласники бажають змінити власний автомобіль під себе та покращити його функціональність. Для цього можуть встановлювати більш потужний двигун чи гальмівну систему, змінювати тип пального, чи переобладнати вантажне авто на пасажирське. Але за українськими законами такі дії потребують обов'язкового погодження з державними установами.

Читайте також: Як оформити переобладнання транспортного засобу: інструкція

З чого розпочати

Отже, якщо ви вирішили переобладнати свій транспортний засіб, для початку необхідно звернутись до Головного сервісного центру МВС для отримання висновку про погодження на переобладнання. Це можна зробити у два способи: особисто за адресою: м. Київ, вул. Мрії, 19 або на поштову адресу, або до ДП “ДержавтотрансНДІпроєкт”. Також необхідно подати відповідний пакет документів:

письмова заява про погодження переобладнання транспортного засобу, у якій зазначаються відомості про транспортний засіб, вид переобладнання, а також технічна та інша інформація, необхідна для проведення переобладнання;

платіжні документи (платіжні доручення, квитанції) з кодом проведеної операції або відміткою банку, відділення поштового зв’язку або код проведеної операції (реквізити платежу) про внесення плати в будь-якій формі, який можливо перевірити за допомогою державного сервісу перевірки квитанцій за адресою;

письмове доручення або нотаріально завірену довіреність, що підтверджує повноваження представника.

Якщо заяву подає уповноважена особа, у дорученні чітко зазначаються повноваження представника щодо подання чи отримання документів, здійснення оплати вартості послуги тощо.

Вартість послуги наразі становить 133 грн 40 коп. (включно з вартістю бланкової продукції — яка становить 35 грн. 40 коп.) Термін надання не перевищує 10 робочих днів з дати реєстрації заяви про погодження переобладнання.

Для отримання висновку про погодження переобладнання транспортного засобу, фізична особа має взяти з собою паспорт. А юридична особа – документ, що посвідчує особу, довіреність за формою М-2 або на фірмовому бланку підприємства. У разі отримання висновку безпосередньо керівником підприємства при собі необхідно мати печатку підприємства, паспорт та завірений витяг з реєстру юридичних осіб.

Наступні етапи

Лише після отримання позитивного висновку, транспортний засіб можна переобладнати: як самостійно, так і в компетентному суб’єкті господарювання. Далі необхідно отримати сертифікат відповідності в уповноваженому Мінінфраструктури органі сертифікації. Після цього необхідно звернутись до сервісного центру МВС та перереєструвати переобладнаний транспортний засіб.