Как онлайн обменять водительское удостоверение выданное на 2 года

После сдачи экзаменов в сервисном центре МВД начинающие водители получают водительское удостоверение, которое действительно в течение 2 лет. По истечении этого срока, документ подлежит обмену (во время военного положения все просроченные удостоверения считаются действительными). В Главном сервисном центре МВД напоминают алгоритм действий, как это сделать.

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Для обмена водительского удостоверения, выданного впервые на 2 года, не обязательно обращаться в сервисный центр МВД. Услуга доступна онлайн: в Кабинете водителя и в приложении Дія можно заказать документ в любое удобное отделение Укрпочты или территориальное подразделение.

Обмен водительского удостоверения онлайн

Для заказа услуги онлайн необходимо выполнить следующие действия:

авторизоваться в Кабинете водителя или в приложении Дія;

выбрать услугу обмена водительского удостоверения;

указать причину замены документа;

выбрать тип удостоверения – цифровое или пластик;

выбрать способ получения – в любом сервисном центре МВД, в отделении Укрпочты Украины, или курьером на указанный адрес.

После обмена 2-летнего водительского удостоверения, новое выдается сроком на 30 лет. Ориентировочная стоимость – 572 грн за бланк удостоверения и админуслугу, без учета комиссии банка. При заказе доставки Укрпочтой также оплачиваются логистические расходы в размере 294 грн.

Напоминаем: начинающим водителям, которые совершили более 2 нарушений правил дорожного движения, просто обменять водительское удостоверение не удастся. В таком случае необходимо повторно сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД. Во время действия военного положения разрешается пользоваться просроченным водительским удостоверением.