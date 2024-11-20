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Как онлайн обменять водительское удостоверение выданное на 2 года

Сейчас все водительские удостоверения временные. Полученные впервые действуют только два года, а потом его нужно обменять на другое, которое действует 30 лет.
Как обменять водительское удостоверение онлайн - Auto24

Как онлайн обменять водительское удостоверение онлайн

Евгений Гудущан
logo21 ноября, 14:25
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После сдачи экзаменов в сервисном центре МВД начинающие водители получают водительское удостоверение, которое действительно в течение 2 лет. По истечении этого срока, документ подлежит обмену (во время военного положения все просроченные удостоверения считаются действительными). В Главном сервисном центре МВД напоминают алгоритм действий, как это сделать.

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Для обмена водительского удостоверения, выданного впервые на 2 года, не обязательно обращаться в сервисный центр МВД. Услуга доступна онлайн: в Кабинете водителя и в приложении Дія можно заказать документ в любое удобное отделение Укрпочты или территориальное подразделение.

Обмен водительского удостоверения онлайн

Для заказа услуги онлайн необходимо выполнить следующие действия:

  • авторизоваться в Кабинете водителя или в приложении Дія;
  • выбрать услугу обмена водительского удостоверения;
  • указать причину замены документа;
  • выбрать тип удостоверения – цифровое или пластик;
  • выбрать способ получения – в любом сервисном центре МВД, в отделении Укрпочты Украины, или курьером на указанный адрес.

После обмена 2-летнего водительского удостоверения, новое выдается сроком на 30 лет. Ориентировочная стоимость – 572 грн за бланк удостоверения и админуслугу, без учета комиссии банка. При заказе доставки Укрпочтой также оплачиваются логистические расходы в размере 294 грн.

Напоминаем: начинающим водителям, которые совершили более 2 нарушений правил дорожного движения, просто обменять водительское удостоверение не удастся. В таком случае необходимо повторно сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД. Во время действия военного положения разрешается пользоваться просроченным водительским удостоверением.

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