Як онлайн обміняти посвідчення водія видане на 2 роки

Після складання іспитів у сервісному центрі МВС водії-початківці отримують посвідчення водія, яке дійсне впродовж 2 років. Після закінчення цього терміну, документ підлягає обміну (під час воєнного стану усі прострочені посвідчення вважаються дійсними). У Головному сервісному центрі МВС нагадують алгоритм дій, як це зробити.

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Для обміну посвідчення водія, виданого вперше на 2 роки, не обов’язково звертатись до сервісного центру МВС. Послуга доступна онлайн: у Кабінеті водія та в додатку Дія можливо замовити документ у будь-яке зручне відділення Укрпошти чи територіальний підрозділ.

Обмін посвідчення водія онлайн

Для замовлення послуги онлайн необхідно виконати такі Дії:

авторизуватись у Кабінеті водія або у додатку Дія;

обрати послугу обміну посвідчення водія;

вказати причину заміни документа;

вибрати тип посвідчення – цифрове або пластик;

обрати спосіб отримання – у будь-якому сервісному центрі МВС, у відділенні Укрпошти Україною, або кур’єром на вказану адресу.

Після обміну 2-річного посвідчення водія, нове видається терміном на 30 років. Орієнтовна вартість – 572 грн за бланк посвідчення та адмінпослугу, без врахування комісії банку. При замовленні доставки Укрпоштою також сплачуються логістичні витрати у розмірі 294 грн.

Нагадуємо: водіям-початківцям, які вчинили понад 2 порушення правил дорожнього руху, просто обміняти посвідчення водія не вдасться. У такому випадку необхідно повторно скласти теоретичний і практичний іспити у сервісному центрі МВС. Під час дії воєнного стану дозволяється користуватись протермінованим посвідченням водія.