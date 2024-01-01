Как определить, есть ли у перевозчика лицензия

Более 78 тыс. транспортных лицензий выдано в Украине по состоянию на середину августа по данным Укртрансбезопасности. Однако на сегодня только 72.8% из них действительны. За все время существования реестра больше всего лицензий было выдано в 2022 году.

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72,8% или 57 тыс. транспортных лицензий являются действительными из общего количества зарегистрированных разрешений. Еще 27.2% являются недействительными или аннулированными. За все время работы реестра была возобновлена только одна лицензия.

Больше всего лицензий зарегистрировано в категории “Международные перевозки грузов грузовыми автомобилями” – 32 тыс. или 42.8%. Еще 16.9% лицензий выдано на “внутренние перевозки пассажиров автобусами” – это 12 тыс. Тройку закрывают такси – 9 тыс. или 12,9%.

Стоит отметить, что в одной лицензии может быть несколько категорий, кроме того, у некоторых разрешений в реестре категории не указаны.

За неполный 2024 год было выдано 4,8 тыс. транспортных лицензий. Это вдвое больше, чем за весь 2021 год - тогда было выдано 2,2 тысячи разрешений. Наибольшее количество транспортных лицензий выдали в 2022 - 10,9 тыс. В прошлом году количество новых лицензий уменьшилось на 11,8% – до 9,6 тыс.

Как проверить наличие лицензии у перевозчика?

Зайдите на страницу Лицензионного реестра перевозчиков Украины и отправьте код ЕГРПОУ для компании или ИНН (РНОКПП) для ФЛП.