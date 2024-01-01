Квалификационный "Код 95" станет обязательным для всех украинских водителей-международников

Такая стандартизация компетентности наших дальнобойщиков на международных рейсах заложена в обновленную еще летом 2024 года процедуру лицензирования перевозчиков. Все они должны получить "Код 95", что подтверждает их компетентность.

Как сообщили в Министерстве развития громад и территорий, уже 13 тысяч украинских водителей подтвердили свою квалификацию и получили соответствующие документы. Этот список в электронном виде pdf на сегодня достиг 140 страниц Реестра, по 100 фамилий на каждой.

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Процесс продолжается и Реестр будет регулярно пополняться. Для этого в Украине к уже имеющимся 17 сертифицированным учебным центрам добавилось еще четыре. Теперь их общее количество доведено до 21. На их базе оборудовано 24 учебно-тренажерных класса.

В первом полугодии 2024 года сеть заправок AMIC ENERGY уплатила в бюджеты всех уровней года почти 1,2 млрд грн. Это один из крупнейших показателей по уплате налогов среди отечественных сетей автозаправок. Сегодня AMIC ENERGY продолжает свою миссию содействия экономическому развитию и укреплению обороноспособности Украины. Узнать больше о компании и ее проектах можно по ссылке. Рекламная информация

После курса обучения и успешной сдачи тестов центры выдают квалификационную карту водителя – официальное подтверждение наличия у водителя необходимой квалификации для осуществления грузовых перевозок транспортным средством массой более 3,5 тонны для категорий "C", "D" и "E".

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Водитель получает это свидетельство в форме пластиковой карточки, которая действительна в течение 5 лет.

Курс подготовки для опытных водителей длится одну неделю и от четырех до восьми недель для тех, кто получил водительское удостоверение после 2021 года. Основная часть курса, как правило, происходит онлайн.

Инфографика: Минобновления