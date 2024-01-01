Кваліфікаційний "Код 95" стане обов’язковим для усіх українських водіїв-міжнародників

Така стандартизація компетентності наших далекобійників на міжнародних рейсах закладена в оновлену ще влітку 2024 року процедуру ліцензування перевізників. Усі вони мають отримати "Код 95", що підтверджує їх компетентність.

Як повідомили у Міністерстві розвитку громад і територій, вже 13 тисяч українських водіїв підтвердили свою кваліфікацію та отримали відповідні документи. Цей список в електронному вигляді pdf на сьогодні сягнув 140 сторінок Реєстру, по 100 прізвищ на кожній.

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Процес триває і Реєстр буде регулярно поповнюватися. Для цього в Україні до вже наявних 17 сертифікованих навчальних центрів додалося ще чотири. Тепер їх загальна кількість доведена до 21. На їх базі обладнано 24 навчально-тренажерні класи.

У першому півріччі 2024 року мережа заправок AMIC ENERGY сплатила до бюджетів усіх рівнів року майже 1,2 млрд грн. Це один з найбільших показників зі сплати податків серед вітчизняних мереж автозаправок. Сьогодні AMIC ENERGY продовжує свою місію сприяння економічному розвитку та зміцненню обороноздатності України. Дізнатися більше про компанію та її проєкти можна за посиланням. Рекламна інформація

Після курсу навчання й успішної здачі тестів центри видають кваліфікаційну карту водія – офіційне підтвердження наявності у водія необхідної кваліфікації для здійснення вантажних перевезень транспортним засобом масою понад 3,5 тонни для категорій «C», «D» і «E».

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Водій отримує це свідоцтво у формі пластикової картки, яка дійсна протягом 5 років.

Курс підготовки для досвідчених водіїв триває один тиждень та від чотирьох до восьми тижнів для тих, хто отримав посвідчення водія після 2021 року. Основна частина курсу, як правило, відбувається онлайн.

Інфографіка: Мінвідновлення