Як визначити, чи є у перевізника ліцензія

Понад 78 тис. транспортних ліцензій видано в Україні станом на середину серпня за даними Укртрансбезпеки. Однак на сьогодні лише 72.8% з них дійсні. За весь час існування реєстру найбільше ліцензій було видано у 2022 році.

До речі "Код 95" стане обов'язковим для усіх українських перевізників

72,8% або 57 тис. транспортних ліцензій є дійсними із загальної кількості зареєстрованих дозволів. Ще 27.2% є недійсними або анульованими. За весь час роботи реєстру було поновлено лише одну ліцензію.

Найбільше ліцензій зареєстровано у категорії “Міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями” – 32 тис. або 42.8%. Ще 16.9% ліцензій видано на “внутрішні перевезення пасажирів автобусами” – це 12 тис. Трійку закривають таксі – 9 тис. або 12,9%.

Варто зазначити, що в одній ліцензії може бути кілька категорій, крім того, у деяких дозволів в реєстрі категорії не зазначені.

За неповний 2024 рік було видано 4,8 тис. транспортних ліцензій. Це вдвічі більше, аніж за весь 2021 рік — тоді було видано 2,2 тисяч дозволів. Найбільшу кількість транспортних ліцензій видали у 2022 — 10,9 тис. Торік кількість нових ліцензій поменшала на 11,8% – до 9,6 тис.

Як перевірити наявність ліцензії у перевізника?

Зайдіть на сторінку Ліцензійного реєстру перевізників України та надішліть код ЄДРПОУ для компанії або ІПН (РНОКПП) для ФОПа.