Как определить тип авто для регистрации в ТСЦ МВД

У сервисных центрах МВД осуществляется регистрация транспортных средств, используемых на дорогах общего назначения. Локальное украинское законодательство, разделяет такие машины на три основные группы: общего, специализированного и специального назначения. Ниже приведены объяснения по каждому типу и особенностей их регистрации.

Читайте также: Сколько налога платить при первой регистрации авто

Транспортные средства общего назначения

К этой категории относятся все транспортные средства, которые не оснащены специальным оборудованием и предназначены для обычной перевозки пассажиров или грузов. Это легковые автомобили, грузовики, автобусы, прицепы и полуприцепы.

Процедура их регистрации включает подачу документа, удостоверяющего личность, идентификационного кода, документа о праве собственности и сертификата соответствия (для новых или импортированных авто). После оплаты административных платежей данные вносятся в Единый государственный реестр транспортных средств, а владельцу выдаются свидетельство о регистрации и номерные знаки. Для таких ТС не требуется согласование конструкции, если они не переоборудовались.

Транспортные средства специализированного назначения

Специализированные транспортные средства предназначены для перевозки отдельных категорий пассажиров или специальных грузов, поэтому оснащаются дополнительным оборудованием. К ним относятся автобусы для перевозки детей, санитарные автомобили, автомобили для лиц с инвалидностью, инкассаторские авто, ритуальные автомобили, цистерны, самосвалы, фургоны и другие аналогичные ТС.

Регистрация таких машин происходит по стандартной процедуре, но с обязательным представлением документов, подтверждающих наличие специализированного оборудования и его соответствие нормативам. Если автомобиль переоборудован в специализированный, необходимо свидетельство о согласовании конструкции. В свидетельстве о регистрации делается соответствующая отметка.

Транспортные средства специального назначения

Это техника, предназначена для выполнения определенных работ или служебных функций, а не для обычной перевозки. В такую категорию входят автокраны, пожарные автомобили, спецавтомобили аварийных служб, мусоровозы, уборочная техника, автомобили-мастерские, коммунальные спецавто, передвижные телевизионные станции и другие подобные средства.

Во время их регистрации особое внимание уделяется подтверждению специального оснащения. Нужны сертификат соответствия, техническая документация производителя или документ, подтверждающий установку оборудования. В случае переоборудования подается свидетельство о согласовании конструкции после внесенных изменений.

Почему важно правильно определить тип транспортного средства

Корректное определение типа ТС гарантирует правильность внесенных в ЕГРТС данных, корректное обозначение особенностей конструкции в регистрационных документах и предотвращает проблемы во время эксплуатации. Работники ТСЦ МВД проверяют соответствие документов фактическому состоянию транспортного средства и предоставляют консультации по оформлению.

Итог

В сервисных центрах МВД регистрируются следующие группы транспортных средств:

общего назначения – без специального оборудования;

специализированного назначения – оснащены средствами для перевозки определенных категорий пассажиров или грузов;

специального назначения – оборудованные для выполнения работ или служебных функций.

Процедура регистрации общая для всех типов, но специальные и специализированные ТС требуют документов, подтверждающих конструктивные особенности и соответствие установленным нормативам.