Як визначити тип авто для реєстрації у ТСЦ МВС

У сервісних центрах МВС здійснюється реєстрація транспортних засобів, що використовуються на дорогах загального призначення. Локальне українське законодавство, розділяє такі машини на три основні групи: загального, спеціалізованого та спеціального призначення. Нижче наведено пояснення щодо кожного типу та особливостей їхньої реєстрації.

Транспортні засоби загального призначення

До цієї категорії належать усі транспортні засоби, які не оснащені спеціальним обладнанням та призначені для звичайного перевезення пасажирів або вантажів. Це легкові автомобілі, вантажівки, автобуси, причепи й напівпричепи.

Процедура їхньої реєстрації включає подання документа, що посвідчує особу, ідентифікаційного коду, документа про право власності та сертифіката відповідності (для нових або імпортованих авто). Після оплати адміністративних платежів дані вносяться до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, а власнику видаються свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки. Для таких ТЗ не вимагається погодження конструкції, якщо вони не переобладнувались.

Транспортні засоби спеціалізованого призначення

Спеціалізовані транспортні засоби призначені для перевезення окремих категорій пасажирів або спеціальних вантажів, тому оснащуються додатковим обладнанням. До них належать автобуси для перевезення дітей, санітарні автомобілі, автомобілі для осіб з інвалідністю, інкасаторські авто, ритуальні автомобілі, цистерни, самоскиди, фургони та інші аналогічні ТЗ.

Реєстрація таких машин відбувається за стандартною процедурою, але з обов’язковим поданням документів, що підтверджують наявність спеціалізованого обладнання та його відповідність нормативам. Якщо автомобіль переобладнано в спеціалізований, необхідне свідоцтво про погодження конструкції. У свідоцтві про реєстрацію робиться відповідна відмітка.

Транспортні засоби спеціального призначення

Це техніка, призначена для виконання певних робіт або службових функцій, а не для звичайного перевезення. До такої категорії входять автокрани, пожежні автомобілі, спецавтомобілі аварійних служб, сміттєвози, прибиральна техніка, автомобілі-майстерні, комунальні спецавто, пересувні телевізійні станції та інші подібні засоби.

Під час їхньої реєстрації особлива увага приділяється підтвердженню спеціального оснащення. Потрібні сертифікат відповідності, технічна документація виробника або документ, що підтверджує встановлення обладнання. У разі переобладнання подається свідоцтво про погодження конструкції після внесених змін.

Чому важливо правильно визначити тип транспортного засобу

Коректне визначення типу ТЗ гарантує правильність внесених до ЄДРТЗ даних, коректне позначення особливостей конструкції в реєстраційних документах і запобігає проблемам під час експлуатації. Працівники ТСЦ МВС перевіряють відповідність документів фактичному стану транспортного засобу та надають консультації щодо оформлення.

Підсумок

У сервісних центрах МВС реєструються такі групи транспортних засобів:

загального призначення – без спеціального обладнання;

спеціалізованого призначення – оснащені засобами для перевезення певних категорій пасажирів або вантажів;

спеціального призначення – обладнані для виконання робіт або службових функцій.

Процедура реєстрації загальна для всіх типів, але спеціальні та спеціалізовані ТЗ потребують документів, що підтверджують конструктивні особливості та відповідність встановленим нормативам.