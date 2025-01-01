Как оставить номерные знаки при продаже автомобили

Номерные знаки – это только цифры, но для некоторых автовладельцев это стильный аксессуар, часть имиджа и способ самовыражения. Поэтому иногда граждане ищут идеальные для себя номера в сервисных центрах МВД по всей Украине. Но вместе с этим у них возникают вопросы: возможно ли передать номерной знак из одного сервисного центра МВД в другой, чтобы закрепить его за своим автомобилем? В Главном сервисном центре МВД в деталях рассказали как это происходит на практике.

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Представим: в сервисном центре МВД Львова нашли и забронировали номерной знак, который хотите закрепить за своим авто. Однако проживаете, к примеру, в Киеве. Из-за большого расстояния и большого количества КПП не можете обратиться в территориальное подразделение во Львове, поэтому хотите, чтобы номерной знак передали в другой удобный для вас сервисный центр МВД.

Еще одна ситуация. Вы живете в Житомире и при продаже автомобиля оставили свой любимый номерной знак на хранение в сервисном центре МВД. Через некоторое время переезжаете в Запорожье и покупаете другую машину. При оформлении договора купли-продажи в сервисном центре МВД сообщаете администратору, что хотите закрепить за автомобилем номерной знак, который оставили на хранении в другом городе. Однако, закрепить его за своим авто возможно только в том сервисном центре МВД, в котором он хранится.

Передача номерных знаков между сервисными центрами МВД не осуществляется

То есть, если забронировали номерной знак или оставили его на хранение в одном территориальном подразделении, к другому он не передается. Поэтому осуществить перерегистрацию транспортного средства с закреплением желаемого номерного знака возможно только в том сервисном центре МВД, в котором он хранится.

Стоимость хранения номерных знаков в сервисном центре МВД: 10,8 грн за одни сутки. Срок хранения определяет сам клиент, который заказывает услугу. Также автовладельцам доступна возможность продлить срок хранения номерных знаков. Это возможно сделать как в сервисном центре МВД, так и онлайн в Кабинете водителя.

Бронирование номерных знаков онлайн. В Кабинете водителя возможно выбрать и забронировать номерной знак сроком на 10 дней.

Стоимость услуги:

по 10,8 грн за каждые сутки бронирования номерного знака (максимум - 10 дней);

около 350 грн за номерной знак (металлическая спецпродукция, стоимость зависит от региона и от типа транспортного средства),

350 грн за админуслугу регистрации/перерегистрации транспортного средства в сервисном центре МВД;

540 грн за бланк свидетельства о регистрации транспортного средства;

возможные комиссии платежной системы или банка.

Среди имеющихся номерных знаков можно выбрать как определенную (платную) комбинацию цифр, так и бесплатную. Услуга выбора номерного знака стоит 360 грн за любую комбинацию, кроме определенных платных комбинаций цифр. Их стоимость составляет от 2 400 до 96 000 грн.