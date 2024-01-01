Сколько автомобилей получили новые номера серии DI

Сейчас продать или купить легковое авто, мопед или мотоцикл возможно онлайн независимо от места пребывания. Услуга пользуется спросом среди граждан. С начала 2025 года в приложении Дия продано 51 416 транспортных средств.

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Все чаще на дорогах можно заметить номерные знаки с серией DI. Они выдаются и закрепляются за теми транспортными средствами, которые были перерегистрированы в приложении Дия. То есть, при покупке автомобиля, мопеда или мотоцикла онлайн, новый владелец может выбрать новый номерной знак с серией DI, или оставить старый. И с начала 2025 года за транспортными средствами было закреплено 7 394 таких комплекта номерных знаков.

В Главном сервисном центре МВД напоминают, что перерегистрация транспортных средств онлайн доступна физическим лицам и один раз в течение календарного года. Для этого в приложении должны отображаться паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, а также у продавца – свидетельство о регистрации авто.

Итак, человек, который хочет приобрести транспортное средство онлайн, должен выполнить следующие действия:

оставить имеющийся номерной знак или забронировать новый со специальной серией DI;

при заказе нового номерного знака, выбрать платную или бесплатную комбинацию;

выбрать вид свидетельства о регистрации транспортного средства: электронное или изготовленное на пластиковом бланке;

указать отделение Укрпочты для получения номерных знаков и свидетельства о регистрации транспортного средства;

подтвердить правильность введенных данных;

оплатить услугу.

Далее сведения о продавце, покупателя и авто, мопеда или мотоцикла автоматически проверяются средствами единого государственного реестра транспортных средств. Если авто находится в розыске, имеющиеся ограничения или обременения – перерегистрация невозможна. Об этом система автоматически сгенерирует сообщение.

Если проверка успешна – формируется договор купли-продажи, который подписывают покупатель и продавец с помощью Дія.Підпис. Подписанные документы поступают в сервисный центр МВД. Далее администратор закрепляет выбранные номерные знаки и печатает свидетельство о регистрации за новым владельцем. Готовый пакет документов передается в Укрпочту, а почтовый оператор направляет их на указанный заказчиком адрес.