Скільки автомобілів отримали нові номера серії DI

Зараз продати чи купити легкове авто, мопед чи мотоцикл можливо онлайн незалежно від місця перебування. Послуга має попит серед громадян. З початку 2025 року у додатку Дія продано 51 416 транспортних засобів.

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Усе частіше на дорогах можна помітити номерні знаки із серією DI. Вони видаються та закріплюються за тими транспортними засобами, які були перереєстровані у застосунку Дія. Тобто, під час купівлі автівки, мопеда чи мотоцикла онлайн, новий власник може обрати новий номерний знак із серією DI, або залишити старий. І з початку 2025 року за транспортними засобами було закріплено 7 394 таких комплекти номерних знаків.

У Головному сервісному центрі МВС нагадують, що перереєстрація транспортних засобів онлайн доступна фізичним особам та один раз впродовж календарного року. Для цього у застосунку мають відображатися паспорт і реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також у продавця – свідоцтво про реєстрацію авто.

Отже, людина, яка хоче придбати транспортний засіб онлайн, має виконати такі дії:

залишити наявний номерний знак або забронювати новий зі спеціальною серією DI;

при замовленні нового номерного знаку, обрати платну чи безкоштовну комбінацію;

обрати вид свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу: електронне чи виготовлене на пластиковому бланку;

вказати відділення Укрпошти для отримання номерних знаків і свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

підтвердити правильність введених даних;

оплатити послугу.

Далі відомості про продавця, покупця та авто, мопеда чи мотоцикла автоматично перевіряються засобами єдиного державного реєстру транспортних засобів. Якщо авто знаходиться в розшуку, наявні обмеження чи обтяження – перереєстрація неможлива. Про це система автоматично згенерує повідомлення.

Якщо перевірка успішна – формується договір купівлі-продажу, який підписують покупець і продавець за допомогою Дія.Підпис. Підписані документи надходять до сервісного центру МВС. Далі адміністратор закріплює обрані номерні знаки та видруковує свідоцтво про реєстрацію за новим власником. Готовий пакет документів передається до Укрпошти, а поштовий оператор направляє їх на вказану замовником адресу.