Як залишити номерні знаки при продажу авто

Номерні знаки – це лише цифри, але для деяких автовласників це стильний аксесуар, частина іміджу та спосіб самовираження. Тому подеколи громадяни шукають ідеальні для себе номери в сервісних центрах МВС по всій Україні. Але разом з цим у них виникають питання: чи можливо передати номерний знак з одного сервісного центру МВС до іншого, аби закріпити його за своїм автомобілем? У Головному сервісному центрі МВС в деталях розповіли як це відбувається на практиці.

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Уявімо: в сервісному центрі МВС Львова знайшли та забронювали номерний знак, який бажаєте закріпити за своїм авто. Однак проживаєте, до прикладу, у Києві. Через велику відстань та велику кількість КПП не можете звернутись до територіального підрозділу у Львові, тому бажаєте, аби номерний знак передали до іншого зручного для вас сервісного центру МВС.

Ще одна ситуація. Ви живете в Житомирі й під час продажу автівки залишили свій улюблений номерний знак на зберігання у сервісному центрі МВС. Через деякий час переїжджаєте до Запоріжжя та купуєте іншу автівку. Під час оформлення договору купівлі-продажу в сервісному центрі МВС повідомляєте адміністратора, що бажаєте закріпити за автомобілем номерний знак, який залишили на зберіганні в іншому місті. Однак, закріпити його за своїм авто можливо тільки в тому сервісному центрі МВС, в якому він зберігається.

Передача номерних знаків між сервісними центрами МВС не здійснюється

Тобто, якщо забронювали номерний знак чи залишили його на зберігання в одному територіальному підрозділі, до іншого він не передається. Тому здійснити перереєстрацію транспортного засобу із закріпленням бажаного номерного знака можливо лише в тому сервісному центрі МВС, в якому він зберігається.

Вартість зберігання номерних знаків у сервісному центрі МВС: 10,8 грн за одну добу. Термін зберігання визначає сам клієнт, який замовляє послугу. Також автовласникам доступна можливість продовжити термін зберігання номерних знаків. Це можливо зробити як у сервісному центрі МВС, так і онлайн у Кабінеті водія.

Бронювання номерних знаків онлайн. У Кабінеті водія можливо обрати та забронювати номерний знак терміном на 10 днів.

Вартість послуги:

по 10,8 грн за кожну добу бронювання номерного знаку (максимум — 10 днів);

близько 350 грн за номерний знак (металева спецпродукція, вартість залежить від регіону та від типу транспортного засобу),

350 грн за адмінпослугу реєстрації/перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС;

540 грн за бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

можливі комісії платіжної системи чи банку.

Серед наявних номерних знаків можливо обрати як визначену (платну) комбінацію цифр, так і безкоштовну. Послуга вибору номерного знаку коштує 360 грн за будь-яку комбінацію, крім визначених платних комбінацій цифр. Їхня вартість становить від 2 400 до 96 000 грн.