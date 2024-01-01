Как отличить качественный топливный фильтр от подделки

Благодаря правильному выбору и своевременной замене топливного фильтра можно значительно продлить срок службы двигателя и снизить риск негативных последствий. К сожалению, не все топливные фильтры, представленные на украинском рынке, способны справиться с этими задачами. Предлагается очень много подделок, особенно известных брендов.

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Некоторые из них, изготовлены из неподходящих материалов и с нарушением технологических норм, не соответствуют стандартам качества и могут привести к серьезным проблемам. Эксперты компании Bosch, которая имеет более 90 лет опыта в сфере систем впрыска и фильтрации, рекомендуют обращать внимание на следующие параметры:

Фильтровальный материал

Высококачественный фильтр имеет многослойный фильтрующий элемент с микропорами, который обеспечивает максимальную степень отделения даже мельчайших частиц грязи, большую площадь для улавливания загрязнений и устойчивую геометрию складок, что гарантирует надежное фильтрование в течение всего срока эксплуатации.

Низкокачественный фильтр с небольшим количеством складок и их неустойчивой геометрией не может обеспечить надлежащий уровень очистки топлива, что приводит к усиленному износу двигателя, засорению форсунок, коррозии системы впрыска, снижению мощности, сокращению срока службы и недостаточной очистке топлива.

Герметичность

Качественный фильтр имеет корпус, устойчивый к коррозии, надежное соединение складок и уплотнение из химически стойкой и эластичной резины, что предотвращает утечки топлива и гарантирует герметичность в течение всего срока эксплуатации.

Некачественный фильтр может вызвать коррозию, утечки топлива, загрязнение окружающей среды, попадание незащищенного топлива в двигатель и его повреждение.

Чистота

Качественный фильтр оснащен защитным колпачком на выходном отверстии для предотвращения загрязнения во время транспортировки хранения и монтажа. Тогда как некачественный фильтр без защитного колпачка может загрязниться, что приводит к негативным последствиям.

Как выпробуют фильтры Bosch

Качество топливных фильтров Bosch доказано многочисленными испытаниями, которые они проходят перед запуском в производство. Например, для тестирования эффективности сепарации частиц используется пыль пустыни Аризона. Ее состав и размер частиц соответствуют стандарту испытаний SAE J726. Бензиновые фильтры Bosch могут удалять из топлива посторонние частицы размером менее 0,001 мм.

Корпус топливного фильтра должен быть герметичным. Испытания на герметичность проводятся в вакуумной камере. В фильтр под давлением закачивают газ, а затем проверяют на наличие возможных утечек. Для точности результатов применяется гелий: атомы этого газа имеют очень маленький размер, поэтому он позволяет выявить даже самые мелкие дефекты.

Все функциональные и качественные испытания фильтров Bosch выполняются в соответствии с теми же стандартами, которые применяются к запчастям, поставляемым на конвейер.