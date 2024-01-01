Нужно ли отдельно заливать масло в масляный фильтр двигателя: видео

В Интернете есть бесчисленное количество теорий, которые объясняют, почему следует или не следует предварительно заливать масляный фильтр во время замены масла в двигателе. Вот настоящее практическое доказательство того, что масляный фильтр двигателя желательно предварительно заполнить перед его установкой.

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Лейк Спид-младший с канала The Motor Oil Geek на YouTube получил комментарии за предварительную заливку масляного фильтра своего двигателя во время видео о замене масла, которое он опубликовал на своем канале. Он объединился с экспертом по динамизации Доном МакКаскиллом, чтобы провести эксперимент с использованием двигателя V-8, который стоит на стенде.

Большинство масляных насосов двигателя получают масло непосредственно из фильтра, поэтому, чтобы доказать, почему предварительная заправка настолько важна, Speed Jr установил манометр давления масла, чтобы показать, что произойдет, если двигатель заработает с сухим фильтром. Эксперимент показывает, что двигатель работал бы несколько секунд без давления масла вообще, поскольку нет масла, которое можно взять из фильтра.

Затем Speed Jr. снова заправляет двигатель после того, как масло начнет циркулировать через фильтр. Наоборот, давление растет немедленно, стирая любую возможность того, что двигатель мог бы работать без подачи масла.

Каждый раз, когда вы заменяете масло, ваш двигатель будет иметь остатки масла, покрывающие внутренние части, поэтому он не будет работать без масла, если предварительно не смазали фильтр. Но, по мнению Speed Jr., этого тонкого слоя остаточной пленки недостаточно, чтобы поддерживать такие вещи, как подшипники коленвала, должным образом смазанными, даже в течение нескольких секунд. Решение не заполнять фильтр предварительно означает больший износ двигателя.

В некоторых автомобилях фильтры устанавливаются сбоку или вверх дном, что делает их более сложными для предварительного заполнения. Некоторые современные автомобили имеют функцию, которая решает эту проблему, как отмечает автор в другом видео. Вы можете использовать "режим чистой заливки", чтобы крутить стартер без запуска двигателя, позволяя маслу циркулировать к фильтру. Активация этого режима обычно включает определенную комбинацию с ключом зажигания и педалью акселератора. Чтобы это узнать можно ознакомиться с руководством пользователя.