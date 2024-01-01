В Інтернеті є незліченна кількість теорій, які пояснюють, чому слід або не слід попередньо заливати оливний фільтр під час заміни оливи в двигуні. Ось справжній практичний доказ того, що оливний фільтр двигуна бажано попередньо змащувати перед його встановленням.

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Лейк Спід-молодший з каналу The Motor Oil Geek на YouTube отримав коментарі за попередню заливку оливного фільтра свого двигуна під час відео про заміну оливи, яке він опублікував на своєму каналі. Він об’єднався з експертом з динамізації Доном МакКаскіллом, щоб провести експеримент із використанням двигуна V-8, який стоїть на стенді.

Більшість оливних насосів двигуна отримують оливу безпосередньо з фільтра, тому, щоб довести, чому попереднє заправлення настільки важливе, Speed Jr встановив манометр тиску оливи, щоб показати, що станеться, якщо двигун запрацює з сухим фільтром. Експеримент показує, що двигун працював би кілька секунд без тиску оливи взагалі, оскільки немає оливи, яку можна взяти з фільтра.

Потім Speed Jr. знову заправляє двигун після того, як олива почне циркулювати через фільтр. Навпаки, тиск зростає негайно, стираючи будь-яку можливість того, що двигун міг би працювати без подачі оливи.

Кожного разу, коли ви замінюєте оливу, ваш двигун матиме залишки оливи, що покривають внутрішні частини, тому він не буд працювати без оливи, якщо попередньо не змастили фільтр. Але, на думку Speed Jr., цього тонкого шару залишкової плівки недостатньо, щоб підтримувати такі речі, як підшипники колінвала, належним чином змащеними, навіть протягом кількох секунд. Рішення не заповнювати фільтр попередньо означає більше зношення двигуна.

У деяких автомобілях фільтри встановлюються збоку або догори дном, що робить їх складнішими для попереднього заповнення. Деякі сучасні автомобілі мають функцію, яка вирішує цю проблему, як зазначає автор в іншому відео. Ви можете використовувати «режим чистої заливки», щоб крутити стартер без запуску двигуна, дозволяючи оливі циркулювати до фільтра. Активація цього режиму зазвичай включає певну комбінацію з ключем запалювання і педаллю акселератора. Щоб це дізнатись можна ознайомитися з посібником користувача.