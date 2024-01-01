Як відрізнити якісний паливний фільтр від підробки

Завдяки правильному вибору та своєчасній заміні паливного фільтра можна значно подовжити термін служби двигуна та знизити ризик негативних наслідків. На жаль, не всі паливні фільтри, представлені на українському ринку, здатні впоратися з цими завданнями. Пропонується дуже багато підробок, особливо відомих брендів.

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Деякі з них, виготовлені з непідходящих матеріалів та з порушенням технологічних норм, не відповідають стандартам якості та можуть призвести до серйозних проблем. Експерти компанії Bosch, яка має понад 90 років досвіду у сфері систем упорскування та фільтрації, рекомендують звертати увагу на наступні параметри:

Фільтрувальний матеріал

Високоякісний фільтр має багатошаровий фільтрувальний елемент з мікропорами, який забезпечує максимальний ступінь відокремлення навіть найдрібніших часток бруду, велику площу для уловлювання забруднень та стійку геометрію складок, що гарантує надійне фільтрування протягом усього терміну експлуатації.

Низькоякісний фільтр з невеликою кількістю складок та їх нестійкою геометрією не може забезпечити належний рівень очищення пального, що призводить до посиленого зношування двигуна, засмічення форсунок, корозії системи впорскування, зниження потужності, скорочення терміну служби та недостатнього очищення пального.

Герметичність

Якісний фільтр має корпус, стійкий до корозії, надійне з'єднання складок та ущільнення з хімічно стійкої та еластичної гуми, що запобігає витокам пального та гарантує герметичність протягом усього терміну експлуатації.

Неякісний фільтр може спричинити корозію, витікання палива, забруднення довкілля, потрапляння незахищеного палива у двигун та його пошкодження.

Чистота

Якісний фільтр оснащений захисним ковпачком на вихідному отворі для запобігання забрудненню під час транспортування зберігання та монтажу. Тоді як неякісний фільтр без захисного ковпачка може забруднитися, що призводить до негативних наслідків.

Як випробовують фільтри Bosch

Якість паливних фільтрів Bosch доведена численними випробуваннями, які вони проходять перед запуском у виробництво. Наприклад, для тестування ефективності сепарації частинок використовується пил пустелі Аризона. Її склад і розмір частинок відповідають стандарту випробувань SAE J726. Бензинові фільтри Bosch можуть видаляти з пального сторонні частинки розміром менше ніж 0,001 мм.

Корпус паливного фільтра повинен бути герметичним. Випробування на герметичність проводяться у вакуумній камері. У фільтр під тиском закачують газ, а потім перевіряють на наявність можливих витоків. Для точності результатів застосовується гелій: атоми цього газу мають дуже маленький розмір, тому він дозволяє виявити навіть найдрібніші дефекти.

Всі функціональні та якісні випробування фільтрів Bosch виконуються відповідно до тих же стандартів, які застосовуються до запчастин, що поставляються на конвеєр.