В течение 2018-2020 годов штрафы за нарушение правил дорожного движения выписывались на устаревших банках.

Отличить форму действующего бланка от уже отмененного можно было легко. Для этого нужно визуально проверить есть ли в нем в частности пункт №8 "Права по статье 268 КУоАП и срок обжалования по статье 289 КУоАП мне разъяснены".

Отсутствие этой строки в постановлении свидетельствовало о том, что она выписана на бланке, который утратил силу еще в 2018 году. Соответственно, такое постановление не соответствует действующему законодательству.

Старое постановление

Действующий протокол об административном нарушении

Впрочем, водители не обращали внимания на эти недостатки и платили штрафы на основании недействительных бланков постановлений.

Также интересно: какими будут штрафы за нарушение ПДД по новому закону

В июле 2020 года, руководство полиции учло наши замечания и исправило этот недостаток. В программное обеспечение МВД внесены соответствующие изменения, у сотрудников полиции изъяты бланки постановлений образца 2018 года. Также инспекторам выданы новые бланки по предусмотренной законом форме.

На сегодня все электронные постановления выписываются на действующих банках по форме, как это предусмотрено приложением №5 к Инструкции №1395.