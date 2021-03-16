Протягом 2018-2020 років штрафи за порушення правил дорожнього руху виписувались на застарілих банках.

Відрізнити форму діючого бланку від вже скасованого можна було легко. Для цього потрібно візуально перевірити чи є в ньому зокрема пункт №8 "Права за статтею 268 КУпАП та строк оскарження за статтею 289 КУпАП мені роз’яснено".

Відсутність цього рядка у постанові свідчила про те, що вона виписана на бланку, який втратив чинність ще у 2018 році. Відповідно, така постанова не відповідає чинному законодавству.

Стара постанова

Чинний протокол про адміністративне порушення

Втім, водії не звертали уваги на ці недоліки та сплачували штрафи на підставі недійсних бланків постанов.

Також цікаво: якими будуть штрафи за порушення ПДР за новим законом

У липні 2020 року, керівництво поліції врахувало наші зауваження та виправило цей недолік. В програмне забезпечення МВС внесено відповідні зміни, у працівників поліції вилучено бланки постанов зразка 2018 року. Також інспекторам видано нові бланки за передбаченою законом формою.

На сьогодні всі електронні постанови виписуються на діючих банках за формою, як це передбачено додатком №5 до Інструкції №1395.