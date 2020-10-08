Если вы обратились в МТСБУ за получением регламентной выплаты, вы имеете возможность следить за урегулированием собственного дела онлайн через личный кабинет потерпевшего.

Личный кабинет Потерпевшего – это информационная среда, посредством которой лицо, обратившееся в МТСБУ за получением регламентной выплаты из централизованного страхового резервного фонда защиты потерпевших, имеет возможность отслеживать состояние урегулирования своего дела, просматривать документы, приобщенные к делу и иметь возможность непосредственного общения с лицом, ответственным в МТСБУ за урегулирование указанного дела.

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Как отслеживать состояние урегулирования дела: