Якщо ви звернулися до МТСБУ за отриманням регламентної виплати, ви маєте можливість слідкувати за врегулюванням власної справи онлайн через особистий кабінет потерпілого.
Особистий кабінет Потерпілого – це інформаційне середовище, за допомогою якого особа, яка звернулася в МТСБУ за отриманням регламентної виплати з централізованого страхового резервного фонду захисту потерпілих, має можливість відслідковувати стан врегулювання своєї справи, переглядати документи, долучені до справи та мати можливість безпосереднього спілкування з особою, відповідальною в МТСБУ за врегулювання зазначеної справи.
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Як відслідковувати стан врегулювання справи:
- надати адресу своєї електронної пошти представнику МТСБУ безпосередньо під час оформлення документів за справою;
- після реєстрації справи в МТСБУ, на вашу електронну адресу надійде повідомлення, в якому надається лінк (посилання) на безпосередній доступ до матеріалів справи, а також код доступу до кабінету потерпілого;
- на вказану потерпілим електронну адресу автоматично направлятимуться інформаційні повідомлення про зміну статусу справи та про приєднання до матеріалів справи нових документів.