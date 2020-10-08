Якщо ви звернулися до МТСБУ за отриманням регламентної виплати, ви маєте можливість слідкувати за врегулюванням власної справи онлайн через особистий кабінет потерпілого.

Особистий кабінет Потерпілого – це інформаційне середовище, за допомогою якого особа, яка звернулася в МТСБУ за отриманням регламентної виплати з централізованого страхового резервного фонду захисту потерпілих, має можливість відслідковувати стан врегулювання своєї справи, переглядати документи, долучені до справи та мати можливість безпосереднього спілкування з особою, відповідальною в МТСБУ за врегулювання зазначеної справи.

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Як відслідковувати стан врегулювання справи: