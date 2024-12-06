Как перерегистрировать авто по договору дарения

С начала 2024 года по состоянию на сейчас в сервисных центрах МВД проведено более 36,5 тысяч операций по договору дарения. Больше всего из них с легковыми автомобилями – более 31 тысячи, с грузовыми авто – почти 4 тысячи, мотоциклами – более 350 и автобусами – 155 таких операций.

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У Главном сервисном центре МВД напоминают алгоритм действий как воспользоваться услугой. Граждане имеют возможность безвозмездно передать в дар движимое имущество членам своей семьи. Если транспортное средство дарится члену семьи первой или второй степени родства, налог не уплачивается. К первой степени родства относятся родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные. Ко второй степени родства – родные братья и сестры, бабушка и дед со стороны матери и со стороны отца, внуки.

Физические лица, которые не являются членами семьи первой и второй степени родства, согласно Налоговому кодексу Украины, платят налог на доходы физических лиц по ставке 5% от стоимости любого подарка и 5% военного сбора. Нерезиденты должны уплатить налог на доходы физических лиц по ставке 18% и 5% военного сбора.

Как перерегистрировать транспортное средство

Перерегистрация транспортного средства по договору дарения в сервисном центре МВД происходит относительно быстро как правило в день предоставления услуги. С собой необходимо взять перечень документов:

паспорт гражданина Украины;

копия справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения в сервисный центр МВД не одариваемого или не дарителя);

документ, подтверждающий степень родства (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.д.);

свидетельство о регистрации транспортного средства.

Если лицо уже имеет в наличии нотариально удостоверенный договор дарения, необходимо обратиться в сервисный центр МВД. К основному перечню документов необходимо также взять нотариально удостоверенный договор дарения.

Напоминаем, что перед посещением сервисного центра МВД, необходимо получить талон на получение услуги. Он доступен онлайн – на официальном веб-сайте в разделе Е-запись, а также в терминале, который расположен в помещении сервисного центра МВД.