Як перереєструвати авто за договором дарування

З початку 2024 року станом на зараз у сервісних центрах МВС проведено понад 36,5 тисяч операцій за договором дарування. Найбільше з них з легковими автомобілями – понад 31 тисяча, з вантажними авто – майже 4 тисячі, мотоциклами – більш як 350 та автобусами – 155 таких операцій.

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У Головному сервісному центрі МВС нагадують алгоритм дій як скористатись послугою. Громадяни мають можливість безоплатно передати в дарунок рухоме майно членам своєї родини. Якщо транспортний засіб дарується члену сім’ї першого або другого ступеня спорідненості, податок не сплачується. До першого ступеня спорідненості належать батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. До другого ступеня спорідненості – рідні брати та сестри, баба та дід з боку матері й з боку батька, онуки.

Фізичні особи, які не є членами родини першого та другого ступенів споріднення, згідно з Податковим кодексом України, сплачують податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5% від вартості будь-якого подарунка та 5% військового збору. Нерезиденти мають сплатити податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та 5% військового збору.

Як перереєструвати транспортний засіб

Перереєстрація транспортного засобу за договором дарування в сервісному центрі МВС відбувається відносно швидко як правило в день надання послуги. З собою необхідно взяти перелік документів:

паспорт громадянина України;

копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення до сервісного центру МВС не обдаровуваного або не дарувальника);

документ, що підтверджує ступінь спорідненості (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Якщо особа вже має в наявності нотаріально посвідчений договір дарування, необхідно звернутися до сервісного центру МВС. До основного переліку документів необхідно також взяти нотаріально посвідчений договір дарування.

Нагадуємо, що перед відвідуванням сервісного центру МВС, необхідно отримати талон на отримання послуги. Він доступний онлайн – на офіційному вебсайті в розділі Е-запис, а також у терміналі, що розташований у приміщенні сервісного центру МВС.