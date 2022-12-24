Новий рік та Різдво – найочікуваніша радість для будь-кого. Але з цими святами пов’язані і деякі труднощі: треба придумати, що подарувати близьким людям. Простіше, якщо у людини є автомобіль – тоді число варіантів значно збільшується. “Авто 24” традиційно склав свій перелік презентів, взявши до уваги особливості воєнного часу.

З одного боку, війна – час для купівлі та вручення подарунків не найкращий. З іншого – перехід торгівлі в інтернет спростив це завдання. Практично всі наші підказки можна знайти не тільки в магазині, а й у власному смартфоні.

Якщо ви серйозно ставитеся до людини, подарунок має бути корисним для неї або для її автомобіля.

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Бустер (jump-starter)

Пристрій для запуску двигуна автомобіля у випадку, якщо сів акумулятор, може знадобитися не лише в морози, а й у літню спеку, коли акумулятор через перегрів зазнає не менших проблем. І все ж таки радимо обирати модель, яка має розширені можливості – функції павербанку та ліхтарика.

Якщо вже обирати найкраще, беріть пристрій з чохлом або коробкою, в якій бустеру буде комфортно валятися десь під сидінням чи у багажнику.

Щодо нюансів вибору – майте на увазі, що багато які з виробників обманюють, заявляючи великі значення пускового струму ємності вбудованої батареї бустера. (Стартер типового 4-циліндрового двигуна споживає взимку до 200 ампер). Більше користі з джамп-стартера, який може запустити двигун при глибоко посадженій АКБ або взагалі без неї.

3000 – 6000 грн.

АКБ

Новий акумулятор – здорова (і часто більш дешева) альтернатива бустеру. У воєнний час автомобільний акумулятор часто служить резервним живленням у домівці автомобіліста. Тож навіть якщо батарея під капотом машини ще молода, другий акумулятор теж знайде застосування.

У період частих відключень світла для автомобіліста гарний подарунок – АКБ подвійного призначення, який без наслідків переносить глибокі розрядження.

Щоправда, є одне важливе застереження: якщо АКБ буде часто використовуватися удома для освітлення та живлення побутових споживачів, краще, щоб вона була особливого типу – так звана подвійного призначення. Тобто – розрахована не лише для запуску двигуна (стартерний режим), а й для постійного видавання невеликого струму (тяговий або кемперний режим). Такий “універсальний” акумулятор коштує майже удвічі дорожче, але у випадку активного використання дома він прослужить набагато довше.

Від 1700 грн.

Чохол в багажник

Під час війни нам доводиться перевозити у сімейних автомобілях дуже несподівані вантажі. Щоб захистити оздоблення багажника, бампер та спинки сидінь від пошкоджень, дбайливі люди вигадали чохол для багажника. Виготовлений з водонепроникної тканини, він захищає багажне відділення від пошкоджень та різного роду забруднень. У тому числі той захист охоплює і бічні стінки, і спинки задніх сидінь, і задній бампер автомобіля.

Чохли для багажника бувають з різним ступенем захисту. Це визначається характеристиками використаних матеріалів.

Є чохли з накидкою на задній бампер, щоб захистити одяг від бруду, а бампер від подряпин. Є варіанти, розроблені для конкретної моделі автомобіля з урахуванням можливостей трансформацій багажного відділення, а є універсальні.

Від 600 грн.

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Ліхтар-трансформер

Неймовірно вдалий як для суворих часів пристрій – ліхтар-трансформер. По-перше, це плафон для затишного освітлення кімнати або салону, по-друге, це пошуковий прожектор з цілком прийнятним променем, а по-третє, це… настільна лампа, світло якої можна спрямовувати в усі боки. Працює прилад від внутрішнього акумулятора, який підзаряджається через мікро-USB. Причому цей акумулятор – стандартна Li-Ion “батарейка” (одна) типорозміру 18650 (1500 А*ч), і вона змінна.

Ліхтар-трансформер, на відміну від більшості ліхтарів, має функцію світильника для кімнати – з м’яким розсіяним світлом замість вузького променю.

Ліхтар може служити як невеликий павербанк, бо у ньому є USB- порт для підключення кабеля “назовні”. Пластик девайса – принаймні того екземпляра, який протестували в редакції “Авто 24” – якісний, а всі шарніри й кнопка перемикача працюють достатньо чітко. Трохи засмучує висока ціна, але для подарунка, погодьтеся, це не принципове питання.

Від 1300 грн.

Каністра

Часи, коли у господарстві кожного автомобіліста мала бути добротна 20-літрова каністра, повертаються. Невеликий запас пального на випадок термінового виїзду з небезпечної території цього року намагається мати будь-який водій. Каністри подорожчали, але вибір величезний.

Каністра – особлива тема для нинішнього автомобіліста. Варіантів чимало, і вибір треба обміркувати.

Якщо говорити про гідний сучасного автомобіліста варіант, то це може бути:

Фірмова пластикова каністра з пластика, який не електризується, і в яку можна заправляти пальне на АЗС;

Китайська металева каністра -”американка” (хоча насправді їх створили німці). Якість найчастіше така собі, метал тонкий, довговічність під питанням, бо всередині ця тара ані оцинкована, ані освинцьована;

Ненова каністра минулого століття. Коштувати буде не дешевше, ніж сучасний аналог – через в цілому вищу якість. Але треба обирати новий або майже новий екземпляр, головне – без корозії всередині.

від 600 грн.

Автономна плита-опалювач

Пристрій, який за теперішніх умов знадобиться не лише у турпоході чи в машині, а й удома. Працює від стандартного газового балончика (220 г), який вміщується всередині, але є також гніздо для підключення зовнішнього балона з пропан-бутаном (LPG).

Компактний газовий прилад допоможе обігріти автомобіль або невелику кімнату, а ще – приготувати їжу.

В якості нагрівального елемента використовує плитку інфрачервоного горіння, яка споживає 90 грамів газу на годину. При компактних розмірах 29 x 23 x 25 см має конфорку для приготування їжі.

2300 грн.

Рекомендація Авто 24

Обрати подарунок буває складніше, ніж сформувати бюджет на його придбання. Але давайте будемо ставитися до питання вибору відповідально, і не купувати на презент аби що – адже вдалий вибір порадує не лише того, хто отримує подарунок, а й того, хто його приготував. Якщо йдеться про презент для автомобіліста, можна спробувати такий варіант. Знайдіть схожу на нього за статусом і віком людину серед ваших знайомих, і порадьтеся з нею щодо предметів, які ви розглядаєте в якості подарунка. Це може або ствердити вас у ваших міркуваннях, або навести на нову ідею.

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