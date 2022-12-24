Новый год и Рождество – самая ожидаемая радость для всех. Но с этими праздниками связаны и некоторые трудности: нужно придумать, что подарить близким людям. Проще, если у человека есть автомобиль – число вариантов значительно увеличивается. "Авто 24" традиционно составил свой список презентов, учитывая особенности военного времени.

С одной стороны, война – время для покупки и вручения подарков не самое лучшее. С другой, уход торговли в интернет упростил эту задачу. Практически все наши подсказки можно найти не только в магазине, но и в собственном смартфоне.

Если вы серьезно относитесь к человеку, подарок должен быть полезным для него или для его автомобиля.

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Бустер (jump-starter)

Устройство для запуска двигателя автомобиля в случае, если сел аккумулятор, может понадобиться не только в морозы, но и в летнюю жару, когда аккумулятор из-за перегрева испытывает не меньшие проблемы. И все же советуем выбирать модель, которая имеет расширенные возможности – например, функции повербанка и фонарика.

Если уж выбирать лучшее, берите устройство с чехлом или коробкой, в которой бустеру будет комфортно валяться где-нибудь под сиденьем или в багажнике.

Относительно нюансов выбора – имейте в виду, что многие производители обманывают, заявляя большие значения пускового тока и емкости встроенной батареи бустера. (Стартер типичного 4-цилиндрового двигателя потребляет зимой до 200 ампер) Больше пользы будет от джамп-стартера, который может запустить двигатель при глубоко посаженной АКБ или вообще без нее.

3000 – 6000 грн.

АКБ

Новый аккумулятор – здоровая (и часто более дешевая) альтернатива бустеру. В военное время автомобильный аккумулятор часто служит резервным питанием в доме автомобилиста. Так что даже если батарея под капотом машины еще молода, второй аккумулятор тоже найдет применение.

В период частых отключений света для автомобилиста хороший подарок – АКБ двойного назначения. Такая без последствий переносит глубокие разрядки.

Правда, есть одна важная оговорка: если АКБ будет часто использоваться дома для освещения и питания бытовых потребителей, лучше, чтобы она была особенного типа – так называемая двойного назначения. То есть рассчитана не только для запуска двигателя (стартерный режим), но и для постоянного расхода небольшого тока (тяговый или кемперный режим). Такой универсальный аккумулятор стоит почти вдвое дороже, но в случае активного использования дома он прослужит гораздо дольше.

от 1700 грн.

Чехол в багажник

Во время войны нам приходится перевозить в семейных автомобилях очень неожиданные грузы. Чтобы защитить отделку багажника, бампер и спинки сидений от повреждений, заботливые люди придумали чехол для багажника. Изготовленный из водонепроницаемой ткани, он защищает багажное отделение от повреждений и разного рода загрязнений. Как правило, такая защита охватывает и боковые стенки, и спинки задних сидений, и задний бампер автомобиля.

Чехлы для багажника бывают с разной степенью защиты. Это определяется толщиной и прочими характеристиками материалов.

Есть чехлы с накидкой на задний бампер, чтобы защитить одежду от грязи, а бампер от царапин. Есть варианты, разработанные для конкретной модели автомобиля с учетом возможностей трансформаций багажного отделения, а есть универсальные.

от 600 грн.

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Фонарь-трансформер

Невероятно удачное для нынешних суровых времен устройство – фонарь-трансформер. Во-первых, это плафон для уютного освещения комнаты или салона, во-вторых, это поисковый прожектор с вполне приемлемым лучом, а в-третьих, это настольная лампа, свет которой можно направлять во все стороны. Работает прибор от внутреннего аккумулятора, подзаряжаемого по шнуру микро-USB. Причем этот аккумулятор – стандартная Li-Ion “батарейка” (одна) типоразмера 18650 (1500 А*ч), и она заменяемая.

Фонарь-трансформер, в отличие от обычных фонарей, кроме узкого луча имеет функцию светильника для комнаты – с мягким рассеянным светом.

Фонарь может служить как небольшой повербанк, так как в нем есть USB-порт для подключения кабеля "на выход". Пластик девайса – по крайней мере, того экземпляра, который протестировали в редакции “Авто 24” – качественный, а все шарниры и кнопка переключателя работают достаточно четко. Немного огорчает высокая цена, но для подарка, согласитесь, это не принципиальный вопрос.

от 1300 грн.

Канистра

Времена, когда в хозяйстве каждого автомобилиста должна быть добротная 20-литровая канистра, возвращаются. Небольшой запас горючего на случай срочного выезда с опасной территории в этом году пытается иметь каждый водитель. Канистры подорожали, но выбор огромен.

Канистра – особая тема для нынешнего автомобилиста. Вариантов немало, и выбор нужно обдумать.

Если говорить о достойном современного автомобилиста варианте, то это может быть:

Фирменная пластиковая канистра из неэлектризуемого пластика, в которую можно заправлять горючее на АЗС;

Китайская металлическая канистра – “американка” (хотя на самом деле их создали немцы). Качество чаще такое себе, металл тонкий, долговечность под вопросом, ибо внутри эта тара не оцинкована и не освинцована;

Неновая канистра прошлого века. Стоить будет не дешевле, чем современный аналог – из-за в целом более высокого качества. Но нужно выбирать новый или почти новый экземпляр, главное – без коррозии внутри.

от 600 грн.

Автономная печка

Отопитель, который при нынешних условиях пригодится не только в турпоходе или в машине, но и дома. Работает от стандартного газового баллончика (220 г), который помещается внутри, но имеется также гнездо для подключения наружного баллона с пропан-бутаном (LPG).

Компактный газовый прибор поможет обогреть автомобиль или небольшую комнату, а еще приготовить еду.

В качестве нагревательного элемента использует плитку инфракрасного горения, потребляющую 90 граммов газа в час. При компактных размерах 29 x 23 x 25 см имеется конфорка для приготовления пищи.

2300 грн.

Рекомендация Авто 24

Выбрать подарок бывает сложнее, чем сформировать бюджет на его приобретение. Но давайте будем относиться к вопросу выбора ответственно, и не покупать на презент лишь бы что – ведь удачный выбор порадует не только того, кто получает подарок, но и того, кто его приготовил. Если речь идет о презенте для автомобилиста, можно попробовать такой вариант. Найдите похожего на него по статусу и возрасту человека среди ваших знакомых, и посоветуйтесь с ним о предметах, которые вы рассматриваете в качестве подарка. Это может либо утвердить вас в ваших планах, либо натолкнуть на новую идею.

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