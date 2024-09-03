Как перерегистрировать грузовик в сервисном центре МВД

ФОТО: Главный сервисный центр МВД|
Как перерегистрировать грузовик
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3 сентября, 18:32
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Для получения услуги нужно взять талон на перерегистрацию через функционал е-запись или в терминале,, который расположен в помещении сервисного центра МВД.
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Перечень документов, необходимый для перерегистрации грузовика:
- паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);
- справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- договор купли-продажи;
- документ, подтверждающий оценочную стоимость транспортного средства;
- доверенность (в случае обращения через уполномоченного представителя).
Договор купли-продажи можно оформить в сервисном центре МВД. Стоимость перерегистрации транспортных средств составляет около 1186 грн, без учета банковской комиссии:
- административная услуга – 350 грн,
- бланк свидетельства – 486 грн
- номерной знак – 350 грн.
Обращаем внимание, что при продаже грузового автомобиля, взимается военный сбор и налог на доход:
- при первой и второй продаже – в размере 5 % и военный сбор 1,5 % от оценочной стоимости даже на первую операцию в году;
- при третьей и последующей продаже грузовика налог взимается в размере 18 % и военный сбор 1,5 % от оценочной стоимости.