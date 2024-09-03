Как перерегистрировать грузовик в сервисном центре МВД

Для получения услуги нужно взять талон на перерегистрацию через функционал е-запись или в терминале,, который расположен в помещении сервисного центра МВД.

Читайте также: Почему не удается перерегистрировать автомобиль через Дію: список причин

Перечень документов, необходимый для перерегистрации грузовика:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);

справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

договор купли-продажи;

документ, подтверждающий оценочную стоимость транспортного средства;

доверенность (в случае обращения через уполномоченного представителя).

Договор купли-продажи можно оформить в сервисном центре МВД. Стоимость перерегистрации транспортных средств составляет около 1186 грн, без учета банковской комиссии:

административная услуга – 350 грн,

бланк свидетельства – 486 грн

номерной знак – 350 грн.

Обращаем внимание, что при продаже грузового автомобиля, взимается военный сбор и налог на доход: