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Как перерегистрировать грузовик в сервисном центре МВД

В главном сервисном центре МВД рассказали как физическому лицу перерегистрировать грузовой автомобиль на нового владельца. Сделать это можно в любом сервисном центре МВД.
Как перерегистрировать на себя грузовик - Auto24

ФОТО: Главный сервисный центр МВД|

Как перерегистрировать грузовик

Евгений Гудущан
logo3 сентября, 18:32
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Для получения услуги нужно взять талон на перерегистрацию через функционал е-запись или в терминале,, который расположен в помещении сервисного центра МВД.

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Перечень документов, необходимый для перерегистрации грузовика:

  • паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);
  • справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • договор купли-продажи;
  • документ, подтверждающий оценочную стоимость транспортного средства;
  • доверенность (в случае обращения через уполномоченного представителя).

Договор купли-продажи можно оформить в сервисном центре МВД. Стоимость перерегистрации транспортных средств составляет около 1186 грн, без учета банковской комиссии:

  • административная услуга – 350 грн,
  • бланк свидетельства – 486 грн
  • номерной знак – 350 грн.

Обращаем внимание, что при продаже грузового автомобиля, взимается военный сбор и налог на доход:

  • при первой и второй продаже – в размере 5 % и военный сбор 1,5 % от оценочной стоимости даже на первую операцию в году;
  • при третьей и последующей продаже грузовика налог взимается в размере 18 % и военный сбор 1,5 % от оценочной стоимости.
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