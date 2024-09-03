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Як перереєструвати вантажівку у сервісному центрі МВС

У головному сервісному центрі МВС розповіли як фізичній особі перереєструвати вантажний автомобіль на нового власника. Зробити це можна у будь-якому сервісному центрі МВС.
Як перереєструвати на себе вантажівку - Auto24
Євген Гудущан
logo3 вересня, 18:32
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Для отримання послуги потрібно взяти талон на перереєстрацію через функціонал е-запис або у терміналі, що розташований у приміщенні сервісного центру МВС.

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Перелік документів, необхідний для перереєстрації вантажівки:

  • паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);
  • довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • договір купівлі-продажу;
  • документ, що підтверджує оціночну вартість транспортного засобу;
  • довіреність (у разі звернення через уповноваженого представника).

Договір купівлі-продажу можна оформити у сервісному центрі МВС. Вартість перереєстрації транспортних засобів становить близько 1186 грн, без урахування банківської комісії:

  • адміністративна послуга – 350 грн,
  • бланк свідоцтва – 486 грн
  • номерний знак – 350 грн.

Звертаємо увагу, що при продажі вантажного автомобіля, стягується військовий збір та податок на дохід:

  • при першому та другому продажі – у розмірі 5 % і військовий збір 1,5 % від оціночної вартості навіть на першу операцію в році;
  • при третьому та наступному продажі вантажівки податок стягується у розмірі 18 % і військовий збір 1,5 % від оціночної вартості.
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