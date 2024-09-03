Як перереєструвати вантажівку у сервісному центрі МВС

Для отримання послуги потрібно взяти талон на перереєстрацію через функціонал е-запис або у терміналі, що розташований у приміщенні сервісного центру МВС.

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Перелік документів, необхідний для перереєстрації вантажівки:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

договір купівлі-продажу;

документ, що підтверджує оціночну вартість транспортного засобу;

довіреність (у разі звернення через уповноваженого представника).

Договір купівлі-продажу можна оформити у сервісному центрі МВС. Вартість перереєстрації транспортних засобів становить близько 1186 грн, без урахування банківської комісії:

адміністративна послуга – 350 грн,

бланк свідоцтва – 486 грн

номерний знак – 350 грн.

Звертаємо увагу, що при продажі вантажного автомобіля, стягується військовий збір та податок на дохід: