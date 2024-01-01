Как перевозить домашних животных в общественном транспорте

Минразвития инициировано создание правил перевозки животных в общественном транспорте. Проектом постановления КМУ, в частности, предлагается:

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Мелкие животные (до 10 килограммов):

будут перевозиться в контейнерах, клетках, корзинах, сумках и т.д. с абсорбирующим дном;

на руках, под сиденьем или на отдельном месте (при условии выкупа этого места по тарифу взрослого пассажира);

нужна подстилка, чтобы не повредить или не испачкать сиденье.

Собаки среднего (10 – 20 кг) и большого размера (20 – 45 кг):

должны быть в наморднике и на поводке;

следует выкупить все места, размещенные рядом с владельцем;

собаки могут сидеть только на полу с подстилкой, сиденьем пользоваться нельзя;

разрешено перевозить одно (или два) животные, если их сопровождает один человек.

Собаки весом более 45 кг - перевозиться по правилам перевозчика на специально оборудованном транспорте.

Собаки-поводыри (для людей с инвалидностью):

смогут ездить без выкупа мест, но обязательно должны быть в наморднике и на коротком поводке, рядом с человеком, которого сопровождают.

Во всех случаях обязательно следует иметь ветеринарный документ.