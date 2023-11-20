С наступлением холодов припаркованные на улице автомобили традиционно становятся временным убежищем для семейства кошачьих: подкапотное пространство притягивает четырехлапыми остатками тепла.

Чтобы уберечь свой автомобиль от непреднамеренного повреждения двигателя или его систем и не нанести вреда котам, возьмите за правило перед пуском стартера сначала взглянуть под арки колес, а затем открыть капот и посмотреть моторную нишу.

Если там кошек не обнаружите, то это не значит, что вы сделали доброе дело и убедились в готовности к выезду. Однако в следующий раз перед движением из дома, платной стоянки, от офиса или супермаркета это тоже нужно повторить – проверяйте все тщательно. В поисках тепла эти хитрецы залезут куда угодно: если голова пролезла, то кошачий скелет без ключиц тем более проскользнет в ту же щель.

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Потратив всего две-три минуты, вы будете уверены, что не лишили жизни животных и не повредили свой автомобиль. До весны это каждый раз перед выездом должно быть правилом.

Кошки чаще всего в поисках тепла прячутся на колесе сверху, куда от двигателя поступает тепло. Отсюда его можно согнать, столкнуть или просто вытащить за шкурку и отнести на газон. Но и после этого не забывайте заглянуть под капот, поскольку за остатками тепла коты пролезают через любые щели в моторную нишу. Выхлопная труба – тоже любимое место согревания кошек, но лучшая печка для кошек, конечно же, двигатель.

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Вплоть до весны водителям нужно будет каждый раз перед выездом будить пушистиков и выпроваживать их из моторной ниши. Фото из открытых источников

Если этого не сделать и сразу запустить двигатель, то кот от стресса и испуга может вывалиться под колесо, или попасть под ремень ГРМ или еще куда-то, что его может покалечить, убить, а вам прибавить хлопот. При этом не стоит надеяться на возмещение за мойку двигателя, поврежденные ремни газораспределительного механизма или другие повреждения, поскольку это не страховой случай.

При любом раскладе перед запуском двигателя не пытайтесь нажимать на клаксон и сигналить. Это кота может прогнать, но в большинстве своем он от испуга и стресса залезет в какую-то щель моторной ниши и тогда последствия будут еще хуже.

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Возьмите за правило выйти из дома к автомобилю на 5 минут раньше и провести в это дополнительное время обязательную процедуру “предполетной подготовки”. Этим вы не только обеспечите себе комфортную поездку и сэкономите время от непредсказуемых последствий, но и убережете пушистиков от беды.

Можно попытаться отвадить животных от своего автомобиля, используя рекомендованные жидкости и народные методы, но это практически не помогает. Лучший способ – лично убедиться в отсутствии четырехлапых на колесе или под капотом. И так каждый раз до весны.