З настанням холодів припарковані на вулиці автомобілі традиційно стають тимчасовим притулком для сімейства котячих: підкапотний простір притягує чотирилапих залишками тепла.

Щоб вберегти свій автомобіль від ненавмисного пошкодження двигуна чи його систем і не завдати шкоди котам, візьміть за правило перед пуском стартера спочатку поглянути під арки коліс, а потім відкрити капот й подивитися моторну нішу.

Якщо там котів не виявите, то це не означає, що ви зробили добру справу і впевнилися у готовності до виїзду. Однак наступного разу перед рухом з дому, платної стоянки, від офісу чи супермаркету це також потрібно повторити – перевіряйте усе ретельно. У пошуках тепла ці хитруни залізуть куди завгодно: якщо голова пролізла, то котячий скелет без ключиць тим паче прослизне в ту ж шпарину.

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Потративши всього дві-три хвилини, ви будете впевнені, що не позбавили життя тварину й не пошкодили свій автомобіль. До весни це щоразу перед виїздом має бути правилом.

Коти найчастіше в пошуках тепла ховаються на колесі зверху, куди від двигуна надходить тепло. Звідси його можна зігнати, зіштовхнути чи просто витягнути за шкірку й віднести на газон. Але й після цього не забувайте заглянути під капот, оскільки мотор за залишками тепла коти туди пролазять через будь-які шпарини. Вихлопна труба – також улюблене місце зігрівання котів, але найкраща грубка для котів, звісно ж, двигун.

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Аж до весни водіям потрібно буде щоразу перед виїздом будити пухнастиків і випроводжати їх з моторної ніші. Фото з відкритих джерел

Якщо цього не зробити й відразу запустити двигун, то кіт від стресу й переляку може вивалитися під колесо, або ж потрапити під ремінь ГРМ чи ще кудись, що його може покалічити, вбити, а вам додати клопоту. При цьому не варто сподіватися на відшкодування за мийку двигуна, пошкоджені ремні газорозподільного механізму чи якісь інші пошкодження, оскільки це не страховий випадок.

У жодному разі перед запуском двигуна не намагайтеся натискати на клаксон й сигналити. Це кота може прогнати, але здебільшого він від переляку й стресу залізе у якусь шпарину моторної ніші й тоді наслідки будуть ще гіршими.

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Візьміть за правило вийти з дому до автомобіля на 5 хвилин раніше і провести в цей додатковий час обов’язкову процедуру "передпольотної підготовки". Цим ви не тільки забезпечити собі комфортну поїздку й заощадите час від непередбачуваних наслідків, але й вбережете пухнастиків від біди.

Можна спробувати віднадити тварин від свого авто, використовуючи рекомендовані рідини та народні методи, але це практично не допомагає. Найкращий спосіб – особисто пересвідчитися у відсутності чотирилапих на колесі чи під капотом. І так щоразу аж до весни.