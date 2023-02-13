10:01, 13 лютого 0

Зима – складний період експлуатації для будь-якого автомобіля. Щоб машина якнайдовше зберігала свій ресурс та не підвела під час морозів та снігопаду, слід дотримуватись певних рекомендацій.

Загальні рекомендації

Найбільшу небезпеку для автомобіля мають несправності гальм, рульового керування та підвіски. Огляд цих систем потрібно робити при кожному техобслуговування, а під час зимової експлуатації звертати особливу увагу.

Існує перелік робіт, які спеціалісти радять зробити для кожного авто, незалежно від віку та бренду. “Взимку, перед суттєвим зниженням температури повітря, потрібно зробити діагностику всіх систем автомобіля (комп’ютерну, підвіски), перевірити залишкову ємність акумулятора, роботу пічки, – рекомендує головний механік Бош Авто Сервіс “112 Україна” Володимир Горбач. – Також обов’язково треба перевірити стан охолоджуючої та гальмівної рідини”.

Якщо ви не встигли цього зробити раніше, перед падінням температури до мінусових значень обов’язково потрібно замінити рідину в бачку омивача на зимову. Також бажано встановити нові щітки склоочисників.

Варто звернути увагу на додаткову комплектацію автомобіля. Взимку у багажнику бажано мати не тільки домкрат та запаску, але й скребок для льоду, невеличку лопату, трос, дроти для підкурювання та запас рідини омивача. Тим, хто часто їздить між містами, не зайвим буде покласти в багажник плед або теплу ковдру.

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Правильний діагноз

Якщо під час зимової експлуатації автомобіля виникають проблеми, першим кроком для їх вирішення завжди має бути правильна діагностика. Наприклад, коли у автомобіля сів акумулятор, у більшості випадків недостатньо просто “підкурити” від іншого авто чи вдома зарядити акумулятор. Через день ця історія може повторитись. Тому бажано провести повний комплекс діагностики як самого акумулятора, клем, проводки, так і генератора, який відповідає за зарядку АКБ.

Остаточно вирішувати щодо ремонту або заміни деталей можна лише після діагностики. Інакше марно витратите гроші, а проблему не вирішите.

Аналогічна ситуація – з ходовою частиною. Якщо вам здається, що стукає амортизатор, не варто одразу ж записуватись на їх заміну. Діагностика може виявити додаткові дефекти, які й призвели до виходу з ладу амортизатора (наприклад, луснула пружина або зруйнувався відбійник). Або ж виявити, що стукає щось інше.

У будь-якому випадку, коли з автомобілем виникає якась проблема, або вам просто здається, що з машиною щось не так – кращим рішенням буде звернутись на перевірене СТО. Спеціалісти швидко та точно встановлять діагноз і запропонують варіанти розв'язання проблеми. Самостійно ставити діагнози та замовляти заміну деталей у більшості випадків нерозумно.

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Головна рекомендація

Саме тому найважливіша рекомендація для автовласника – вибір оптимального автосервісу, на якому можна зробити діагностику та ремонт свого автомобіля. Звичайно, це важливо у будь-яку пору року, але взимку набуває особливого значення. Адже навіть прості роботи, які влітку можна було б зробити навіть самотужки, за мінусової температури або під час хуртовини провести не вдасться.

Офіційні дилери автобрендів не завжди мають найкращі пропозиції, а коли автомобіль вже вийшов з гарантії, то обслуговування у них часто втрачає сенс. Інша крайність – гаражний сервіс, у якому є ризики неякісного обслуговування, “розводів” та інших махінацій.

Оптимальний варіант для ненового, але “свіжого” автомобіля – великі мережі сервісних станцій, такі як СТО “Бош Авто Сервіс”. Тут достойний рівень сервісу, кваліфікований персонал, якісні запчастини від німецького бренду, гарантія на роботи та деталі. При цьому цінова політика значно приємніша, ніж в офіційних дилерів більшості марок.

Висновки

Потурбуватись про зимову експлуатацію автомобіля потрібно ще восени, але якщо з якихось причин вчасно підготувати автомобіль не вдалось, це можна зробити і пізніше. Найкращим варіантом буде звернутись до професіоналів на одне з СТО мережі “Бош Авто Сервіс”.

Деякі дії можна зробити самостійно (замінити рідину омивача, вкомплектувати багажник, замінити щітки склоочисників), але більшість операцій вимагають наявності обладнання та кваліфікації для їх проведення, тож візит на сервіс буде обов’язковим.