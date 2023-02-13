10:01, 13 февраля 0

Зима – сложный период эксплуатации для любого автомобиля. Чтобы машина дольше ездила, не подвела во время морозов и снегопадов, следует придерживаться определенных рекомендаций.

Общие рекомендации

Наибольшую опасность для автомобиля имеют неисправности тормозов, рулевое управление и подвески. Осмотр этих систем нужно производить при каждом техобслуживании, а во время зимней эксплуатации обращать особое внимание.

Существует список работ, которые специалисты советуют сделать для каждого авто, независимо от возраста и бренда. Зимой, перед существенным снижением температуры воздуха, нужно сделать диагностику всех систем автомобиля (компьютерную, подвески), проверить остаточную емкость аккумулятора, работу печки, – рекомендует главный механик Бош Авто Сервис "112 Украина" Владимир Горбач. – Также обязательно нужно проверить состояние охлаждающей и тормозной жидкости”.

Если вы не успели сделать это раньше, перед падением температуры до минусовых значений обязательно нужно заменить жидкость в бачке омывателя на зимнюю. Также желательно установить новые щетки стеклоочистителей.

Следует обратить внимание на дополнительную комплектацию автомобиля. Зимой в багажнике желательно иметь не только домкрат и запаску, но и скребок для льда, небольшую лопату, трос, подкуривающие провода и запас жидкости омывателя. Тем, кто часто ездит между городами, не лишним будет положить в багажник плед или теплое одеяло.

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Правильный диагноз

Если при зимней эксплуатации автомобиля возникают проблемы, первым шагом для их решения всегда должна быть правильная диагностика. Например, когда у автомобиля сел аккумулятор, в большинстве случаев недостаточно просто "подкурить" от другого автомобиля или дома зарядить аккумулятор. Через день эта история может повториться. Поэтому желательно провести полный комплекс диагностики как самого аккумулятора, клемм, проводки, так и генератора, отвечающего за зарядку АКБ.

Окончательно делать ремонт или замену деталей можно только после диагностики. Иначе бесполезно потратите деньги, а проблему не решите.

Аналогичная ситуация – с ходовой частью. Если вам кажется, что стучит амортизатор, не следует сразу же записываться на их замену. Диагностика может выявить дополнительные дефекты, которые и привели к выходу из строя амортизатора (например, лопнула пружина или разрушился отбойник). Или обнаружить, что стучит что-то другое.

В любом случае, когда с автомобилем возникает какая-то проблема или вам просто кажется, что с машиной что-то не так – лучшим решением будет обратиться на проверенное СТО. Специалисты быстро и точно установят диагноз и предложат варианты решения проблемы. Самостоятельно ставить диагнозы и заказывать замену деталей в большинстве случаев глупо.

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Главная рекомендация

Поэтому важнейшая рекомендация для автовладельца – выбор оптимального автосервиса, на котором можно сделать диагностику и ремонт своего автомобиля. Конечно, это важно в любое время года, но зимой приобретает особое значение. Ведь даже простые работы, которые летом можно было бы сделать самостоятельно, при минусовой температуре или во время вьюги провести не удастся.

Официальные дилеры автобрендов не всегда имеют самые лучшие предложения, а когда автомобиль уже потерял гарантию, то обслуживание у них часто теряет смысл. Другая крайность – гаражный сервис, в котором есть риски некачественного обслуживания, разводов и других махинаций.

Оптимальный вариант для ненового, но "свежего" автомобиля – большие сети сервисных станций, такие как СТО “Бош Авто Сервис”. Здесь достойный уровень сервиса, квалифицированный персонал, качественные запчасти от немецкого бренда, гарантия работы и детали. При этом ценовая политика гораздо приятнее, чем у официальных дилеров большинства марок.

Выводы

Побеспокоиться о зимней эксплуатации автомобиля нужно еще осенью, но если по каким-либо причинам вовремя подготовить автомобиль не удалось, это можно сделать и позже. Лучшим вариантом будет обратиться к профессионалам на одно из СТО сети “Бош Авто Сервис”.

Некоторые действия можно совершить самостоятельно (заменить жидкость омывателя, укомплектовать багажник, заменить щетки стеклоочистителей), но большинство операций требуют наличия оборудования и квалификации для их проведения, так что визит на сервис будет обязательным.