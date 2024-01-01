Як перевозити домашніх тварин у громадському транспорті

Мінрозвитку ініційовано створення правил перевезення тварин у громадському транспорті. Проектом постанови КМУ, зокрема, пропонується:

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Дрібні тварини (до 10 кілограмів):

перевозитимуться в контейнерах, клітках, кошиках, сумках тощо з абсорбуючим дном;

на руках, під сидінням або на окремому місці (за умови викупу цього місця за тарифом дорослого пасажира);

потрібна підстилка, щоб не пошкодити або не забруднити сидіння.

Собаки середнього (10 – 20 кг) та великого розміру (20 – 45 кг):

мають бути в наморднику та на повідку;

слід викупити всі місця, що розміщені поруч із власником;

собаки можуть сидіти лише на підлозі з підстилкою, сидінням користуватись не можна;

дозволено перевозити одну (або дві) тварини, якщо їх супроводжує одна людина.

Собаки вагою понад 45 кг — перевозитимуться за правилами перевізника на спеціально обладнаному транспорті.

Собаки-поводирі (для людей з інвалідністю):

зможуть їздити без викупу місць, але обов’язково мають бути в наморднику та на короткому повідку, поруч із людиною, яку супроводжують.

У всіх випадках обов’язково слід мати ветеринарний документ.