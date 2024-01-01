Как починить проколотую шину в дороге с помощью шнура

Шнур (или жгут) для ремонта шин – это современный, быстрый и популярный способ устранения проколов без демонтажа колеса. Его можно найти в багажнике многих водителей, и кажется, что это идеальный вариант в дороге. Но действительно ли стоит им пользоваться? Рассмотрим преимущества, риски и правила применения.

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Что такое жгут (шнур) для шин?

Это резиновая или пропитанная клейким веществом лента, которую вставляют в прокол с помощью специального спирального шила. Такой метод позволяет быстро "запломбировать" отверстие в протекторе без снятия колеса с диска.

Большинство наборов для ремонта шин имеют в своем составе только необходимый минимум: шило, крючок, клей и жгут. Кроме этого, может понадобиться канцелярский (или обычный) нож.

Как пользоваться?

Жгут в шину вставляется просто и быстро. Сначала нужно вынуть из протектора причину прокола (гвоздь, шуруп и т.д.), а затем смазать спиральное шило клеевым раствором и вкрутить в отверстие протектора. Следующий шаг – быстро вынуть шило и втиснуть в отверстие другое шило – с прорезью, в котором установлен жгут с клеем. Далее медленно вытаскиваем шило, чтобы в протекторе остался жгут. Осталось только отрезать остатки жгута и подкачать колесо.

Видео процедуры ремонта прокола шины жгутом:

Преимущества шнура

Быстрота монтажа. Вся процедура занимает 5–10 минут. Не нужны специальные инструменты или профессиональные навыки: все, включая инструкцию, есть в наборе.

Эффективный ремонт проколотой шины можно сделать прямо в дороге. Он подойдет для временного ремонта в поле, на трассе или в городе, когда нет шиномонтажа рядом.

Ремонтный комплект со шнуром стоит значительно дешевле, чем ремонт колеса на шиномонтаже – 150-300 гривен. В нем есть несколько жгутов, что позволяет ремонтировать 3-5 проколов. Для сравнения: ремонт одного прокола на столичном шиномонтаже стоит не менее 600 гривен.

Минусы и ограничения

Сначала отверстие в шине нужно найти. Хорошо, если это гвоздь, саморез или другой посторонний предмет – их в шине видно. Если нет – шину придется поливать водой, чтобы найти дырку.

Перед установкой шнуровки прокол в шине нужно найти – хорошо, если посторонний предмет виден визуально

Это временное решение. Шнур не гарантирует долговременную герметичность, особенно при высокой скорости или агрессивном стиле езды.

Не подходит для всех проколов. Поможет только при дырке в протекторной части, а не в боковине. Диаметр прокола должен быть до 6 мм.

Может повредить каркас шины. Если вводить шило небрежно, можно повредить металлические нити или ослабить структуру шины. Есть риск медленного спускания. Иногда шнур садится неплотно, и давление постепенно падает, что не всегда заметно сразу.

Помпа или компрессор для подкачки шин потребуется при ремонте шнуровкой

Кроме комплекта для ремонта шин нужно иметь ручной/ножной насос (помпу) или электрический компрессор для подкачки шин, поскольку в процессе установки шнура давление в шине снижается.

Когда стоит использовать шнур:

Для экстренного ремонта на дороге, чтобы добраться до шиномонтажа.

Если до ближайшей мастерской несколько десятков километров, а запаска отсутствует или непригодна.

При небольшом прямом проколе в центре протектора.

Когда лучше воздержаться:

Если отверстие у боковины или разрыв большой, шнур не поможет.

Если планируете ехать на большой скорости или с грузом - риск выхода из строя шины возрастает.

Если шина старая или имеет другие повреждения - лучше ее заменить.

Вывод Авто24

Шнур или жгут для ремонта шин – это удобный и полезный инструмент, но он не заменяет полноценного ремонта на шиномонтаже. Это временное решение, чтобы добраться до сервиса, а не способ ездить еще тысячи километров. Хотя случаи, когда шнур держится долго, не единичны. Если используете шнур, стоит регулярно проверять давление в шине, а при первой возможности сделать профессиональный ремонт или замену.