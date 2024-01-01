Як полагодити проколоту шину в дорозі за допомогою шнурівки

Шнурівка (або джгут) для ремонту шин — це сучасний, швидкий і популярний спосіб усунення проколів без демонтажу колеса. Його можна знайти у багажнику багатьох водіїв, і здається, що це ідеальний варіант у дорозі. Але чи справді варто ним користуватись? Розглянемо переваги, ризики та правила застосування.

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Що таке джгут (шнурівка) для шин?

Це гумова або просочена клейкою речовиною стрічка, яку вставляють у прокол за допомогою спеціального спірального шила. Такий метод дозволяє швидко "запломбувати" отвір у протекторі без зняття колеса з диска.

Більшість наборів для ремонту шин мають у своєму складі лише необхідний мінімум: шило, гачок, клей та джгут. Крім цього, може знадобитись канцелярській (або звичайний) ніж.

Як користуватись?

Джгут у шину вставляється просто та швидко. Спочатку потрібно вийняти з протектора причину проколу (цвях, шуруп тощо), а потім змастити спіральне шило клейовим розчином та вкрутити у отвір протектора. Наступний крок – швидко вийняти шило та втиснути в отвір інше шило – з прорізом, в якому встановлений джгут з клеєм. Далі повільно витягуємо шило, щоб в протекторі залишився джгут. Залишилось лише відрізати залишки джгута та підпомпувати колесо.

Відео процедури ремонту проколу шини джгутом:

Переваги шнурівки

Швидкість монтажу. Уся процедура займає 5–10 хвилин. Не потрібні спеціальні інструменти або професійні навички: усе, включаючи інструкцію, є в наборі.

Ефективний ремонт проколотої шини можна зробити прямо в дорозі. Він підійде для тимчасового ремонту в полі, на трасі чи в місті, коли немає шиномонтажу поруч.

Ремонтний комплект зі шнурівкою коштує значно дешевше, ніж ремонт колеса на шиномонтажі – 150-300 гривень. У ньому є кілька джгутів, що дозволяє ремонтувати 3-5 проколів. Для порівняння: ремонт одного проколу на столичному шиномонтажі коштує щонайменше 600 гривень.

Мінуси та обмеження

Спочатку отвір у шині потрібно знайти. Добре, якщо це цвях, саморіз або інший сторонній предмет – їх у шині видно. Якщо ні – шину доведеться поливати водою, щоб знайти дірку.

Перед встановленням шнурівки прокол в шині потрібно знайти – добре, якщо сторонній предмет видно візуально

Це тимчасове рішення. Шнурок не гарантує довготривалу герметичність, особливо при високій швидкості чи агресивному стилі їзди.

Не підходить для всіх проколів. Допоможе лише при дірці в протекторній частині, а не в боковині. Діаметр проколу має бути до 6 мм.

Може пошкодити каркас шини. Якщо вводити шило недбало, можна пошкодити металеві нитки або послабити структуру шини. Є ризик повільного спускання. Іноді шнурок сідає нещільно, і тиск поступово падає, що не завжди помітно одразу.

Помпа або компресор для підпомповування шин буде потрібним при ремонті шнурівкою

Окрім комплекту для ремонту шин потрібно мати ручний/ножний насос (помпу) або електричний компресор для підпомповування шин, оскільки в процесі встановлення шнурівки тиск у шині знижується.

Коли варто використовувати шнурівку:

Для екстреного ремонту на дорозі, щоб дістатися до шиномонтажу.

Якщо до найближчої майстерні кілька десятків кілометрів, а запаска відсутня або непридатна.

При невеликому прямому проколі у центрі протектора.

Коли краще утриматись:

Якщо отвір біля боковини або розрив великий, шнурівка не допоможе.

Якщо плануєте їхати на великій швидкості або з вантажем — ризик виходу з ладу шини зростає.

Якщо шина стара або має інші пошкодження — краще її замінити.

Висновок Авто24

Шнурівка чи джгут для ремонту шин — це зручний і корисний інструмент, але він не замінює повноцінного ремонту на шиномонтажі. Це тимчасове рішення, щоб дістатися до сервісу, а не спосіб їздити ще тисячі кілометрів. Хоча випадки, коли шнурівка тримається довго, непоодинокі. Якщо використовуєте шнурівку, варто регулярно перевіряти тиск у шині, а при першій можливості зробити професійний ремонт або заміну.