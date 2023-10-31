Сезонное похолодание значительно увеличивает нагрузку на аккумулятор автомобиля – именно в это время батареи чаще всего просят замены. Но перед тем как заказывать новый аккумулятор, нужно разобраться, какой именно лучше приобрести. Это особенно актуально, если у вас современный автомобиль или гибрид.

Еще несколько лет назад выбор аккумулятора был относительно простым делом. Достаточно было подобрать батарею известного бренда, подходящего по размеру, полярности, амперажу и пусковому току.

Все вышеперечисленное актуально и сейчас. Но с развитием технологий экологичности и топливной экономичности требования к аккумуляторным батареям дополнились новыми параметрами. О них и поговорим подробнее.

Читайте также: Сезонное изменение шин: обязательно проверьте тормоза

Надежность – один из самых важных параметров аккумулятора для современного автомобиля. Именно поэтому следует выбирать изготовителя с историей и большим опытом в производстве аккумуляторов. Бесспорным лидером здесь является компания Bosch. Первые аккумуляторы Bosch для мотоциклов компания производила в 1922 году. Для легковых автомобилей первый аккумулятор был выпущен в 1927 году. Сто лет опыта в этой сфере делают компанию Bosch авторитетом в этой области.

Bosch имеет более ста лет опыта в производстве аккумуляторов

Система Start-Stop

Наличие в автомобиле системы Start-Stop значительно увеличивает требования к аккумулятору. Дело здесь не только в емкости. Батарея должна быть приспособлена к циклическим нагрузкам, ведь каждый запуск двигателя вызывает скачок напряжения.

Для обеспечения таких колебаний аккумулятор должен уметь не только выдавать напряжение в момент запуска двигателя, но и быстро заряжаться, восстанавливая запас емкости за очень короткое время.

Наличие системы Start-Stop и регенеративного торможения значительно повышает требования к характеристикам аккумулятора.

Лучшим решением для таких задач являются аккумуляторы Bosch S5 A. В них использована технология AGM. Суть решения состоит в наличии стекловолоконных матов, установленных вблизи свинцовых пластин. Они абсорбируют электролит аккумуляторной батареи. Благодаря быстрой реакции кислоты с материалом пластины АКБ может набрать или отдать больший объем энергии. Это позволяет обеспечить лучшую устойчивость к циклическим нагрузкам, высокую емкость и скорость заряда.

Системы рекуперации

Регенеративное торможение (рекуперация) в гибридных автомобилях также увеличивает требования к аккумулятору. Здесь дело в достаточно высоких токах зарядки – при торможении на АКБ сиюминутно поступает много энергии. Технология AGM, доступная в аккумуляторах Bosch S5 A, обеспечивает возможность эффективного восприятия батареей этой энергии.

Долговечность аккумулятора

Способность аккумуляторов Bosch S5 A быстро воспринимать и отдавать энергию в большом количестве делает их очень ресурсными, ведь одной из главных проблем аккумуляторов прошлых поколений является разрушение пластин вследствие скачков нагрузки. По сравнению с классическими аккумуляторами технология AGM дает возможность увеличить ресурс АКБ вдвое.

Качественный и высокотехнологичный аккумулятор повышает надежность автомобиля

Учитывая стоимость аккумулятора и заботы, связанные с его заменой, эксплуатация более надежной батареи имеет очевидные преимущества. Возможность эксплуатировать аккумулятор 5-7 лет вместо 3-4 производит установку Bosch S5 выгодным. Кроме этого, качественный аккумулятор значительно повышает надежность авто, уменьшая риск неприятных сюрпризов.

Выводы

Аккумулятор – довольно дорогостоящая деталь автомобиля. Ее долговечность зависит от многих факторов, поэтому качество и технологичность АКБ является одним из главных критериев. Кроме этого важно правильно подобрать аккумулятор, который будет подходить к конкретной марке, модели и даже комплектации автомобиля. Также нужно устанавливать новый аккумулятор на исправный автомобиль – при замене аккумулятора не лишним будет провести диагностику электрических систем.

Менять аккумулятор лучше на фирменном сервисе Bosch. Это залог правильного подбора, качественной диагностики и корректной установки.

Установка современного высокотехнологичного аккумулятора Bosch S5 значительно повышает надежность автомобиля. Делать это лучше на фирменном сервисе Bosch, это гарантирует правильность подбора, профессиональную диагностику электронных систем и дает гарантию не только на аккумулятор, но и на работы по диагностике авто и замене аккумулятора.