Сезонне похолодання значно збільшує навантаження на акумулятор автомобіля – саме в цей час батареї найчастіше «просять» заміни. Але перед тим, як замовляти новий акумулятор, потрібно розібратись, який саме краще придбати. Це особливо актуально, якщо у вас сучасний автомобіль або гібрид.

Ще кілька років тому вибір акумулятора був відносно простою справою. Достатньо було підібрати батарею відомого бренду, що підходить за розміром, полярністю, амперажем та пусковим током. Все вищеперераховане актуально і зараз. Але з розвитком технологій екологічності та паливної економічності, вимоги до акумуляторних батарей доповнились новими параметрами. Про них і поговоримо докладніше.

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Надійність – один з найважливіших параметрів акумулятора для сучасного автомобіля. Саме тому слід обирати виробника з історією та великим досвідом у виробництві акумуляторів. Беззаперечним лідером тут є компанія Bosch. Перші акумулятори Bosch для мотоциклів компанія виготовила у 1922 році. Для легкових автомобілів перший акумулятор був випущений у 1927 році. Сто років досвіду у цій сфері роблять компанію Bosch авторитетом у цій галузі.

Bosch має понад сто років досвіду у виробництві акумуляторів

Система Start-Stop

Наявність в автомобілі системи Start-Stop значно підвищує вимоги до акумулятора. Справа тут не лише в ємності. Батарея повинна бути пристосована до циклічних навантажень, адже кожен запуск двигуна викликає стрибок напруги.

Для забезпечення таких коливань акумулятор повинен вміти не лише видавати потрібну напругу в момент запуску двигуна, але й швидко заряджатись, відновлюючи запас ємності за дуже короткий час.

Наявність системи Start-Stop та регенеративного гальмування значно підвищує вимоги до характеристик акумулятора

Найкращим рішенням для таких задач є акумулятори Bosch S5 A. В них застосована технологія AGM. Суть рішення полягає у наявності скловолоконних матів, встановлених поблизу свинцевих пластин. Вони абсорбують електроліт акумуляторної батареї. Завдяки швидкій реакції кислоти з матеріалом пластини АКБ може набрати чи віддати більший обсяг енергії. Це дає можливість забезпечити кращу стійкість до циклічних навантажень, високу ємність і швидкість заряду.

Системи рекуперації

Регенеративне гальмування (рекуперація) в гібридних автомобілях також підвищує вимоги до акумулятора. Тут справа у досить високих токах зарядки – при гальмуванні на АКБ одномоментно поступає багато енергії. Технологія AGM, наявна в акумуляторах Bosch S5 A, забезпечує можливість ефективного сприйняття батареєю цієї енергії.

Довговічність акумулятора

Здатність акумуляторів Bosch S5 A швидко сприймати та віддавати енергію у великій кількості робить їх дуже ресурсними, адже однією з головних проблем акумуляторів минулих поколінь є руйнування пластин унаслідок стрибків навантаження. У порівнянні з класичним акумуляторами технологія AGM дає можливість збільшити ресурс АКБ удвічі.

Якісний та високотехнологічний акумулятор підвищує надійність автомобіля

Враховуючи вартість акумулятора та клопоти, пов’язані з його заміною, експлуатація більш надійної батареї має очевидні переваги. Можливість експлуатувати акумулятор 5-7 років замість 3-4 робить встановлення Bosch S5 вигідним. Окрім цього якісний акумулятор значно підвищує надійність авто, зменшуючи ризик неприємних сюрпризів.

Висновки

Акумулятор – досить дорога деталь автомобіля. Її довговічність залежить від багатьох факторів, тож якість та технологічність АКБ є одним з головних критеріїв. Окрім цього, важливо правильно підібрати акумулятор, який підходитиме до конкретної марки, моделі та навіть комплектації автомобіля. Також треба встановлювати новий акумулятор на справний автомобіль – при заміні акумулятора не зайвим буде провести діагностику електричних систем.

Міняти акумулятор краще на фірмовому сервісі Bosch. Це запорука правильного підбору, якісної діагностики та коректної установки.

Встановлення сучасного високотехнологічного акумулятора Bosch S5 значно підвищує надійність автомобіля. Робити це краще на фірмовому сервісі Bosch, адже це гарантує правильність підбору, професійну діагностику електронних систем та дає гарантію не тільки на акумулятор, але й на роботи по діагностиці авто та заміні акумулятора.