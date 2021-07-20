Владельцы "евроблях", которые делали перезаезд на границе с РФ теперь имеют проблемы. Иногда их решение влечет за собой наложение крупных штрафов.

Нерешенная проблема с растаможкой более 150 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией, которые ранее осуществляли перезаезд через пропускные пункты на границе с РФ, попала в поле зрения предприимчивых "решал".

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Так, на таможенные пункты Кучурган (Одесская область) и Новые Яриловичи (Черниговская область) за 300 долларов им предлагают обнулить факт такого перезаезда и еще за 250 долларов – растаможить саму машину. Таможенные органы Украины уже заявили, что данная процедура является незаконной.

По словам юриста ГО "Авто Евро Сила" Ивана Казачука, схема построена таким образом, что данные автомобили делают "временный" выезд и последующий въезд в одном из двух обозначенных пунктов, а затем проходят процедуру растаможки или в Одессе, или в Чернигове. При этом владельцев машин уверяют, что якобы история с РФ полностью "исчезает" из поля зрения таможни, и действия абсолютно легальны.

"Опасность этой схемы для простого человека заключается в получении крупного штрафа в соответствии со ст. 485 Таможенного кодекса Украины. Размер штрафа может колебаться от 5000 долларов до 6000 долларов", – заявил UBR.ua Иван Казачук.

Речь идет о незаконном использовании льгот, подчеркивают в организации, поскольку автомобиль, который заехал со стороны России, во-первых, не имеет права выезжать за пределы таможенной территории Украины. А во-вторых – въезжать обратно и осуществлять таможенное оформление. Таким образом, автомобиль растаможивается по заниженной таможенной ставке, что и считается нарушением.

"После проведения консультаций с таможенными органами, мы получили однозначный ответ, что льготы имеют отношение только к процедурам растаможки по таможенной декларации ІМ40АА (стандартной) и МД-1, когда человек выезжает за пределы таможенной территории без дальнейшего таможенного оформления. Но не распространяются на автомобили, которые совершили перезаезд на таможенных постах, граничащих с РФ ", – говорит Казачук.

В результате такие “евробляхи” не могут быть даже законно вывезены, не говоря уже об их повторном ввозе и легальной растаможке.

Всех же, кто попался в руки мошенников, через 3-5 месяцев будут ждать штрафы. С 10 ноября, после окончания срока действия Закона №1402-ІХ, все такие машины по Централизованной базы данных начнет проверять управления противодействия таможенным нарушениям, фиксировать правонарушения и привлекать провинившихся к ответственности.