В последнее время появилось много информации о так называемых “фантомах” и принципе их работы.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал на своей странице в соцсети о “фантомах” – спец автомобилях которые будут тайно контролировать скорость движения других транспортных средств.

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По словам полицейского автомобили “Фантом” имеют прежде всего превентивную функцию. Их цель – предотвратить правонарушение и предотвратить возможные негативные последствия на дороге, а не привлечь к ответственности как можно большее количество водителей. Само наличие этих автомобилей на дороге и понимание водителей, что такой автомобиль может так же двигаться в потоке транспорта, и отреагировать на правонарушение в случае обнаружения, дисциплинирует водителей соблюдать ПДД.

“По принципу работы. Специальный комплекс, который вмонтирован в “Фантом”, настроен на “сканирование” правонарушений во время движения самого “Фантома”. К тому же правонарушения фиксируются как по направлению движения “Фантома”, так и во встречном направлении. В случае фиксации нарушения, включаются специальные сигналы синего и красного цвета и автомобиль нарушителя останавливается. Правонарушение прекращается, а водителя привлекают к ответственности”, – сообщил Алексей Белошицкий.

Напомним, что 4 автомобиля и 4 комплекса переданы по программе безопасности дорожного движения в патрульную полицию Украины. Сейчас происходит процесс технического монтирования и настройки комплексов.