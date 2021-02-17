Останнім часом з’явилось багато інформації щодо так званих “фантомів” і принципу їхньої роботи.

Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів на своїй сторінці у соцмережі про “фантоми” - спец автомобілі які будуть таємно контролювати швидкість руху інших транспортних засобів.

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За словами поліцейського автомобілі “Фантом” мають насамперед превентивну функцію. Їхня мета — запобігти правопорушенню й запобігти можливим негативним наслідкам на дорозі, а не притягнути до відповідальності якомога більшу кількість водіїв. Сама наявність цих автомобілів на дорозі і розуміння водіїв, що такий автомобіль може так само рухатись у потоці транспорту, і відреагувати на правопорушення у випадку виявлення, дисциплінує водіїв дотримуватися ПДР.

“Щодо принципу роботи. Спеціальний комплекс, який вмонтовано у “Фантом”, налаштований на “сканування” правопорушень під час руху самого “Фантому”. До того ж правопорушення фіксуються як за напрямком руху “Фантому”, так і в зустрічному напрямку. У випадку фіксації порушення, вмикаються спеціальні сигнали синього та червоного кольору й автомобіль порушника зупиняється. Правопорушення припиняється, а водія притягують до відповідальності”, - повідомив Олексій Білошицький.

Нагадаємо, що 4 автомобілі та 4 комплекси передано за програмою безпеки дорожнього руху до патрульної поліції україни. Наразі відбувається процес технічного монтування та налаштування комплексів.