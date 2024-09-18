Как получить электронные "права"

Украина стала первым государством в мире, в котором е-документы в смартфоне стали аналогами обычных бланков. Более того, некоторые документы могут существовать без физического носителя – е-удостоверение водителя один из таких примеров.

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Только с начала 2024 года сервисными центрами МВД в целом было выдано более 15 тысяч е-удостоверений водителя. Сюда входят как выданные впервые водительские, так и документы, полученные после осуществления обмена, восстановленные после потери и похищения, а также после открытия высших и низших категорий.

После получения водительского удостоверения на бланке, документ автоматически появляется в Кабинете водителя и приложении Дія. Однако пожизненные водительские удостоверения, выданные до 2013 года, не отображаются в этих электронных сервисах. Чтобы они появились, их необходимо обменять на временные (30-летние), обратившись в любой удобный сервисный центр МВД.

Как обменять е-удостоверение водителя?

По желанию возможно получить только электронное водительское, без физического бланка. Для этого необходимо осуществить обмен водительского удостоверения несколькими удобными способами:

офлайн в любом удобном сервисном центре МВД;

онлайн через Кабинет водителя;

онлайн через приложение Дія.

Электронные документы содержат свои серии и номера и отображаются в электронных реестрах.

Иногда происходят случаи, когда граждане обращаются с просьбой изготовить дубликат электронного водительского удостоверения на бланке. Но такая процедура не предусмотрена. Необходимо осуществить обмен е-удостоверения водителя на пластиковый бланк, который будет отображаться в Кабинете водителя и в Дії.