Як отримати електронні "права"

Україна стала першою державою у світі, в якій е-документи у смартфоні стали аналогами звичайних бланків. Ба більше, деякі документи можуть існувати без фізичного носія – е-посвідчення водія один з таких прикладів.

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Лише з початку 2024 року сервісними центрами МВС загалом було видано понад 15 тисяч е-посвідчень водія. Сюди входять як видані вперше водійські, так і документи, отримані після здійснення обміну, відновлені після втрати й викрадення, а також після відкриття вищих і нижчих категорій.

Після отримання посвідчення водія на бланку, документ автоматично з’являється в Кабінеті водія та застосунку Дія. Однак довічні водійські посвідчення, видані до 2013 року, не відображаються в цих електронних сервісах. Аби вони з’явились, їх необхідно обміняти на тимчасові (30-річні), звернувшись до будь-якого зручного сервісного центру МВС.

Як обміняти е-посвідчення водія?

За бажанням можливо отримати тільки електронне водійське, без фізичного бланка. Для цього необхідно здійснити обмін посвідчення водія кількома зручними способами:

офлайн у будь-якому зручному сервісному центрі МВС;

онлайн через Кабінет водія;

онлайн через застосунок Дія.

Електронні документи містять свої серії та номери й відображаються в електронних реєстрах.

Іноді стаються випадки, коли громадяни звертаються з проханням виготовити дублікат електронного посвідчення водія на бланку. Але така процедура не передбачена. Необхідно здійснити обмін е-посвідчення водія на пластиковий бланк, який буде відображатись у Кабінеті водія та в Дії.