Как получить электронный "техпаспорт"

Сегодня особенно удобно пользоваться цифровыми документами. Речь идет о цифровом свидетельстве о регистрации транспортного средства. Это полноценная альтернатива пластиковым документам. Е-свидетельство отображается в электронных сервисах, в частности в приложении Дія и в Кабинете водителя. Только если есть доступ к сети.

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Для получения электронного свидетельства о регистрации транспортного средства необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД для перерегистрации авто. При получении услуги необходимо предупредить администратора о намерении получить свидетельство исключительно в электронном формате без пластикового бланка. Документ будет содержать серию и номер. Однако, обращаем внимание, что электронные документы действительны только на территории Украины.

Также при обращении в сервисный центр МВД нужно взять с собой паспорт с отметкой о месте регистрации проживания, справку о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика и имеющееся свидетельство о регистрации транспортного средства. Ориентировочная стоимость: 350 грн – административная услуга, 350 грн – номерной знак. Более подробная информация доступна по ссылке на сайте главного сервисного центра МВД.

Часто при перерегистрации авто в Дії новые владельцы заказывают электронное свидетельство о регистрации транспортного средства без изготовления на пластиковом бланке. Если же есть желание получить пластиковый документ – можно заказать его в Дии или обратиться в сервисный центр МВД и осуществить перерегистрацию. В любом случае в цифровых сервисах также отображаются копии документов, изготовленных на пластиковом бланке.