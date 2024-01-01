Как восстановить потерянный "техпаспорт": алгоритм действий

Для восстановления свидетельства о регистрации транспортного средства можно обратиться в любой удобный сервисный центр МВД. Услуги предоставляются по принципу экстерриториальности независимо от места жительства. Если автовладелец не имеет возможности лично восстановить водительские документы, он может оформить нотариальную доверенность на другое лицо, которое будет представлять его интересы.

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Владелец или уполномоченное лицо обращается в сервисный центр МВД с пакетом документов:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карту и выписку о месте жительства);

копия справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

справка из полиции (если свидетельство было похищено).

Ориентировочная стоимость – 350 грн за административную услугу и 486 грн – бланк свидетельства. При необходимости возможно закрепить за транспортным средством новый номерной знак. Перерегистрация транспортного средства и выдача документов осуществляется в день обращения. Также во время перерегистрации авто владелец может заказать электронное свидетельство о регистрации транспортного средства без изготовления на пластиковом бланке.