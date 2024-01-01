Як відновити втрачений "техпаспорт": алгоритм дій

Для відновлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу можна звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС. Послуги надаються за принципом екстериторіальності незалежно від місця проживання. Якщо автовласник не має можливості особисто відновити водійські документи, він може оформити нотаріальну довіреність на іншу особу, яка буде представляти його інтереси.

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Власник або уповноважена особа звертається до сервісного центру МВС з пакетом документів:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картку та витяг про місце проживання);

копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довідка з поліції (якщо свідоцтво було викрадено).

Орієнтовна вартість – 350 грн за адміністративну послугу та 486 грн – бланк свідоцтва. За потреби можливо закріпити за транспортним засобом новий номерний знак. Перереєстрація транспортного засобу та видача документів здійснюється у день звернення. Також під час перереєстрації авто власник може замовити електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу без виготовлення на пластиковому бланку.