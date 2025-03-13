Як отримати електронний "техпаспорт"

Сьогодні особливо зручно користуватись цифровими документами. Мова йде про цифрове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Це повноцінна альтернатива пластиковим документам. Е-свідоцтво відображається в електронних сервісах, зокрема в застосунку Дія та в Кабінеті водія. Тільки якщо є доступ до мережі.

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Для отримання електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС для перереєстрації авто. Під час отримання послуги необхідно попередити адміністратора про намір отримати свідоцтво виключно в електронному форматі без пластикового бланка. Документ буде містити серію та номер. Однак, звертаємо увагу, що електронні документи дійсні тільки на території України.

Також при зверненні до сервісного центру МВС потрібно взяти з собою паспорт з відміткою про місце реєстрації проживання, довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків та наявне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Орієнтовна вартість: 350 грн – адміністративна послуга, 350 грн – номерний знак. Детальніша інформація доступна за посиланням на сайті головного сервісного центру МВС.

Часто при перереєстрації авто в Дії нові власники замовляють електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу без виготовлення на пластиковому бланку. Якщо ж є бажання отримати пластиковий документ – можна замовити його в Дії або звернутись до сервісного центру МВС та здійснити перереєстрацію. У будь-якому випадку в цифрових сервісах також відображаються копії документів, виготовлених на пластиковому бланку.