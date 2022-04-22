В это сложное время мы все можем нести убытки, связанные с военными действиями и потребностями обороны.

Во время военного положения у Вооруженных сил Украины, территориальной обороны, полицейских и других должностных лиц появляются неограниченные права на отчуждение имущества граждан.

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Передачу, принудительное отчуждение имущества у физических лиц для нужд государства в условиях военного или чрезвычайного положения регулирует закон № 4765.

Что касается военно-транспортной обязанности юридических лиц – ее механизм детально определен в статье 6 закона № 3543 Украины “О мобилизационной подготовке и мобилизации” и постановлении № 1921.

Принудительное отчуждение имущества – это лишение права собственности физического или юридического лица на индивидуально определенное имущество, которое переходит к государству для использования в условиях военного или чрезвычайного положения. В то же время владелец в теории должен получить полное возмещение его стоимости.

То есть у вас в любой момент могут изъять авто для оборонных нужд государства. Но на практике это происходит с нарушениями и без какого-либо возмещения стоимости.

Военно-транспортная обязанность устанавливается для удовлетворения потребностей военных формирований транспортными средствами и техникой на особый период. Она распространяется на центральные и местные государственные органы и предприятия, в том числе на железные дороги, порты, пристани, аэропорты, нефтебазы, АЗС. Также под эту обязанность подпадают граждане – владельцы транспортных средств.

Как должно происходить изъятие транспортных средств у предприятий и организаций

Лимиты изъятия транспортных средств и техники устанавливают решением Кабмина или распоряжениями госадминистраций по представлению районных (городских) военных комиссариатов.

На основе определения таких лимитов глава местной госадминистрации и военный комиссар подписывают частичный наряд. В нем определяются транспортные средства и техника, а также порядок, пункты и сроки передачи транспортных средств.

Тоже самое касается и граждан-владельцев: они должны получить соответствующий наряд.

Оформление передачи имущества

О принудительном отчуждении имущества составляется соответствующий акт. В нем обязательно должны быть указаны:

Название военного командования и органа, который принял или согласовал решение о принудительном отчуждении или изъятии имущества. Сведения о владельце (владельцах) имущества. Для юридических лиц – полное наименование, местонахождение и идентификационный код. Для физических лиц – фамилия, имя, отчество, постоянное место жительства и идентификационный номер. Сведения о документе, устанавливающем право собственности на имущество (при наличии). Описание имущества, достаточное для его идентификации. Для недвижимого имущества – сведения о местонахождении (адрес), для движимого имущества (наземные, водные и воздушные транспортные средства) – сведения о регистрационном номере транспортного средства, марке, модели, номере шасси, годе выпуска и другие регистрационные данные. Сумма выплаченных средств (в случае предварительного полного возмещения стоимости имущества).

В случае принудительного отчуждения имущества к акту прилагается документ, содержащий заключение о стоимости имущества и дату его оценки.

Понятно, что во время отчуждения провести полноценную процедуру оценки имущества, например, автомобиля, довольно сложно. Если у вас уже есть предварительная оценка, которую вы проводили, например, во время продажи автомобиля или по другим причинам – ее стоит возить с собой в бардачке.

Или если вы очень волнуетесь за свое имущество – проведите предварительную оценку уже сейчас, она пригодится вам в случае отчуждения.

Акт передачи имущества должны подписать владелец и уполномоченные лица военного командования и органа, который принял или согласовал решение о принудительном отчуждении имущества. Он скрепляется печатями военного командования и/или указанных органов.

Возврат транспортных средств или возмещение стоимости

Для возврата транспортных средств и техники руководители предприятий, учреждений и организаций обращаются к военным комиссариатам по месту их привлечения с соответствующим заявлением. Именно они (по согласованию с местными госадминистрациями) определяют сроки и пункты возврата транспортных средств и техники.

Возмещение стоимости транспортного средства может быть двух видов – предварительное и последующее.

Для получения полной компенсации за имущество его бывший владелец после отмены правового режима военного положения обращается в территориальный центр комплектования и социальной поддержки с заявлением, к которому прилагаются акт и документ, содержащий заключение о стоимости имущества.

Сейчас в это сложное время мы все можем терпеть убытки, чтобы помочь государству победить российских оккупантов. Будьте внимательны и не бойтесь задавать вопросы или даже привлекать юриста к процедуре отчуждения. В случае соблюдения всех норм существуют шансы получить назад свое имущество или возмещение его стоимости.