У цей складний час ми всі можемо зазнавати збитків, пов’язаних з військовими діями та потребами оборони.

Під час воєнного стану у Збройних сил України, територіальної оборони, поліціянтів та інших посадових осіб з’являються необмежені права на відчуження майна громадян.

Читайте також: Як вилучають транспорт на потреби оборони

Передачу, примусове відчуження майна у фізичних осіб для потреб держави в умовах воєнного чи надзвичайного стану регулює закон №4765.

Щодо військово-транспортного обов’язку юридичних осіб – його механізм детально визначений у статті 6 закону №3543 України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та постанові №1921.

Примусове відчуження майна – це позбавлення права власності фізичної чи юридичної особи на індивідуально визначене майно, яке переходить до держави для використання в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Натомість власник в теорії має отримати повне відшкодування його вартості.

Тобто у вас у будь-який момент можуть вилучити авто для оборонних потреб держави. Але на практиці це відбувається із порушеннями та без будь-якого відшкодування вартості.

Військово-транспортний обов’язок установлюється для задоволення транспортними засобами й технікою потреб військових формувань транспортними засобами й технікою на особливий період. Він поширюється на центральні та місцеві державні органи та підприємства, у тому числі на залізниці, порти, пристані, аеропорти, нафтобази, АЗС. Також під цей обов’язок підпадають громадяни – власники транспортних засобів.

Як має відбуватися вилучення транспортних засобів у підприємств та організацій

Ліміти вилучення транспортних засобів і техніки встановлюють рішенням Кабміну або розпорядженнями держадміністрацій за поданням районних (міських) військових комісаріатів.

На основі визначення таких лімітів голова місцевої держадміністрації та військовий комісар підписують частковий наряд. У ньому визначаються транспортні засоби й техніка, а також порядок, пункти та строки передавання транспортних засобів.

Теж саме стосується і громадян-власників: вони мають отримати відповідний наряд.

Оформлення передачі майна

Про примусове відчуження майна складається відповідний акт. У ньому обов’язково мають бути зазначені:

Назва військового командування та органу, що прийняв або погодив рішення про примусове відчуження або вилучення майна. Відомості про власника (власників) майна. Для юридичних осіб – повне найменування, місцеперебування та ідентифікаційний код. Для фізичних осіб – прізвище, ім’я, по батькові, постійне місце проживання та ідентифікаційний номер. Відомості про документ, що встановлює право власності на майно (у разі наявності). Опис майна, достатній для його ідентифікації. Для нерухомого майна – відомості про місцеперебування (адреса), для рухомого майна (наземні, водні та повітряні транспортні засоби) – відомості про реєстраційний номер транспортного засобу, марку, модель, номер шасі, рік випуску та інші реєстраційні дані. Сума виплачених коштів (у разі попереднього повного відшкодування вартості майна).

У разі примусового відчуження майна до акта додається документ, що містить висновок про вартість майна на дату його оцінки.

Зрозуміло, що під час відчуження провести повноцінну процедуру оцінки майна, наприклад, автомобіля, досить складно. Якщо у вас вже є попередня оцінка, яку ви проводили, наприклад, під час продажу автомобіля або з інших причин – її варто возити з собою у бардачку.

Або якщо ви дуже хвилюєтесь за своє майно – проведіть попередню оцінку вже зараз, вона прийде вам у пригоді у разі відчуження.

Акт передачі майна мають підписати власник та уповноважені особи військового командування та органу, що прийняв або погодив рішення про примусове відчуження майна. Він скріплюється печатками військового командування та/або зазначених органів.

Повернення транспортних засобів або відшкодування вартості

Для повернення транспортних засобів і техніки керівники підприємств, установ та організацій звертаються до військових комісаріатів за місцем їх залучення з відповідною заявою. Саме вони (за погодженням з місцевими держадміністраціями) визначають строки та пункти повернення транспортних засобів і техніки.

Відшкодування вартості транспортного засобу може бути двох видів – попереднє та наступне.

Для отримання повної компенсації за майно його колишній власник після скасування правового режиму воєнного стану звертається до територіального центру комплектування та соціальної підтримки із заявою, до якої додаються акт і документ, що містить висновок про вартість майна.

Наразі у цей складний час ми всі можемо зазнавати збитків аби допомогти державі перемогти російським окупантам. Будьте уважними, не бійтеся ставити питання або навіть залучати юриста до процедури відчуження. У разі дотримання усіх норм існують шанси отримати назад своє майно або відшкодування його вартості.